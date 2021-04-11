司機拉我們去了一家看起來就很貴的地方。莫菲大方地付了車費，下車後拉著我走進了飯店。

莫菲張口就對笑容滿面迎上來接待我們的服務員小姐，要了一個包間。點菜的時候，我悄悄問莫菲：幹麼來這麼貴的地方，還點這麼多這麼貴的菜？莫菲笑而不語。

等菜上齊的時候，我倒吸了一口冷氣。我雖然沒有多少社會經驗，可放眼望去，這一桌子的山珍海味，恐怕要抵得過我一個月的伙食費了。

莫菲見我臉色蒼白的樣子，忍不住笑了。她擺擺手說：你放心好啦！咱們不會賒帳，也不會逃單。我有錢，你不用擔心會被人押在這裡做苦工。

見我還是不敢動筷子，她又說：我老爹喜歡買彩票，這你知道吧？我點點頭。八個月前，他買的一張彩票中了頭獎，我們連夜搬了家。他用這錢給我哥開了一個桑拿店，我呢，也自己開了個牛肉麵館。店面沒我哥的大，不過生意還挺不錯。阿明，你還記得吧？正好他以前去廚師培訓學校訓練過一年，有個麵點結業證書，所以現在就跟我一起開館子了。

我不是讀書的料，但做生意還成。莫菲瀟灑地甩甩自己的頭髮，怕客人看出我年紀小，壓不住場面，我特意去把頭髮燙了。怎麼樣，是不是特有成熟女人的魅力？說完她自己先哈哈笑了起來。我也笑了。

吃飯間，莫菲像是突然想起什麼似地問我：對了，夏啟威也在G城吧？你們經常見面嗎？

我搖搖頭。自從我來G城上大學，我們還沒有見過面。

什麼？莫菲驚訝地瞪大眼睛。你還沒有去找過他？為什麼啊？

我也不知道。我笑著說，也許就是覺得自己還不夠好吧！（二七）