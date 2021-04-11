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舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

尋覓（一八）

胡剛剛

誰讓功利心如此強勢，有本事不想用和沒本事不能用殊途同歸，都是沒用。沒用的緣由世人沒心思深究，除非它做為成功祕笈的噱頭。誰讓荷爾蒙如此短命，連我以為脫俗的百結，也早早塵埃落定。塵埃落定的主語給過我多少希望，就給了我多少失望。對他的失望，是將我徘徊在半成品狀態的悲觀主義，壓鑄成型的充分條件。

「找愛你的人，比找你愛的人幸福。」此類告誡從沒溜進過我的耳朵，因為它們殘酷的預設比違背它們導致的結局，更能刺痛我──有人愛你。倘若不管怎樣都將被忽略，那又何必假設、何必妥協？對「女性即弱者」的觀點滿懷敵意，我想要足夠強大，強大到即使無法俘獲所愛，也不介意為此付出的精力。愛情像分寸適度的精神分裂，經歷了太多錯過，才明白智者為何要主動出擊、主動撤離。

又是一年。處暑。鄰居花園新栽的素心蔦蘿正值盛放，高腳碟狀的花冠探出綢質蔓生莖，星星點點，閃射胭脂色的柔軟。多麼精美的私有財產，彷彿誘人採擷的包鑲戒指

我望著它們，唱起Remember the Time：「記不記得夢回伊始，我們雲遊仙境？彼時無邪的愛慕，為何會終結？」──每次看那首金色光線調製成的MV，看MJ耀眼的華服和他比華服耀眼的舞姿，我都想像化做背景裡的燭台、皇冠、豎琴、壁磚、羽毛扇……無論什麼，只要能被他不可觸及的眼神所觸及，我也璀璨生輝。他來無影，去無蹤，似天降祥瑞，賜予我取不盡的靈感和戒不掉的執迷。

我想，我執迷的，是縱容我執迷的自由。（一八）

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