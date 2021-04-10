他們說疫情已經消退，但是小鎮的遊客回流得很慢。

庫瑪測量女遊客的體溫，耐心聽這個驚魂未定的女人訴說她的歷險，那其中包含了一對兄弟、奇怪的蛙、天堂和死亡。但她很快抓到重點：Y地人，來此觀光，遺失手機 和護照，有信用卡、駕照 和一點美金，還有手機記憶卡，裡頭有護照和防疫檢測報告的圖檔。需要出租車服務，需要一個安全乾淨的旅館 ，離機場近一點的……

女遊客一頭臉的汗，氣喘吁吁，講話急促、語音高亢，顯得十分激動。庫瑪溫柔詢問著是否報警，以便尋回手機和護照，遺失記錄也能在重辦證件時派上用場。

女遊客截斷她：「不、不，我沒有時間，我很急，要趕快離開。」

「您有駕照是嗎？Y地的？」

女遊客脫下鞋，從鞋墊下取出駕照遞給庫瑪。

經驗老到的庫瑪神情自然，彷彿沒看到它是從哪裡取出的。她打印駕照存檔，告訴女遊客現在就安排車子去旅館，在宜布城，那裡很熱鬧，有許多著名的景點、有各種商店，相信可以買到手機。時間有點晚了，動作得快點……拿起電話用土話飛快說著什麼。

女遊客把駕照捏在掌心，在遊客中心裡踱來踱去，心神不寧。

庫瑪不時抬眼察看，懷疑女遊客沒說實話。是跟情人吵架吧！急於離開，行李沒帶，護照和手機也沒拿。C島的男人，酒後是很荒唐的，他們很容易喜歡上漂亮的外國女人……她的男人也是風流成性，一個多月來音訊全無，手機怎麼也打不通。

一輛車子停在院子前，撳了一聲喇叭，女遊客露出驚惶的神色。庫瑪心想，這會不會是逃避家暴的女人呢？（三五）

➤➤➤陌生地（三四）