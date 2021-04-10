我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠破56萬死 1億7883萬人已打疫苗

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

娓娓（二六）

桑文鶴

從那開始，我特意每天都踏著鈴聲進教室，而晚上下了晚自習以後，我會在教室裡，再多待一會才離開。我每天早晨進教室的時候，莫菲就已經坐在她最後一排的座位上低頭看書，晚上放學的時候，她也一定會第一個從教室的後門離開。在某種程度上，我們倆達成了一種避免尷尬的默契。

進入高中以後，我們都沒有了固定的座位。座位每月一換，由月考的名次來決定座位選擇權的先後。我的座位漸漸由倒數第二排，變成了正數第五排、第四排，最後是第三排。而莫菲的座位一直沒變，一直都是最後一排。她對考試的成績毫不在意，到了後來，上課的時候她的大部分時間都在看武俠小說或者睡覺。高考的時候，她毫無意外地落了榜。

我去上大學那天，她沒來送我。開學以後，我寫了好幾封信給她，她一直都沒有回信。入大學後的第一個寒假，我去莫菲家找她，可她家裡的大門掛著鎖，鄰居也不知道他們家裡人都去了哪裡。

一直到了大一的下學期。有一天，我拿著飯盒從宿舍樓裡出來，突然有人大聲叫我的名字。我抬頭一看，竟然是莫菲。她燙了頭髮，穿著背帶牛仔褲，正笑盈盈地望著我。我驚喜著跳過去摟住她，我們倆抱著在原地轉了好幾個圈。

我問她：你怎麼突然來G城了？

她說：專門來看你。

我問：你不生我的氣了吧？

她嗔笑著說：我還以為是你一直在生我的氣呢！

我要領她去食堂吃飯，她卻擺擺手說：走，跟我去外面下館子。說完就大步流星地走開，我只好跟上。她出了校門，打了一輛車，告訴司機師傅去最好的川菜館子。（二六）

➤➤➤娓娓（二五）

高考 小說

上一則

時新漢堡包

下一則

阿里巴巴

延伸閱讀

橙縣餐飲業開心迎堂食 嘆員工難找

橙縣餐飲業開心迎堂食 嘆員工難找
娓娓（一四）

娓娓（一四）
娓娓（一三）

娓娓（一三）
娓娓（一一）

娓娓（一一）

熱門新聞

台灣雕刻大師吳卿金雕作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤純金，雕塑出苦瓜從開花結果到凋零的過程，苦瓜上的昆蟲栩栩如生。中央社

十公斤純金雕出苦瓜一生 台灣大師作品來美展出

2021-04-03 09:35
蔣勳之父二十六歲攝於西安。（圖片提供．蔣勳）

父親

2021-04-06 03:02

天涯風雨老友情

2021-04-08 03:02
達姆∕圖

揮手自茲去

2021-04-03 03:02
葉懿瑩∕圖

阿好姨

2021-04-04 03:03
位於南韓首爾的一張價值千萬的畫作，近日被發現遭人塗鴉（塗鴉處為中央三個綠色色塊）。（取材自Youtube）

以為是互動藝術 要價44萬元畫作 遭路人「塗3筆」

2021-04-08 21:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定