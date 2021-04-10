君主斑蝶在馬纓丹的異香裡翩躚，遊雲盛裝的九霞裙間脂粉飄零。我聽到隱形的抽泣鑲嵌在被虹光摺疊的風裡，像耳語、像蟲鳴，像格局精微的交響曲，吞吐若即若離的水泡音──它滑進膚腠，舒展、充盈，納入甬路、花木、車輛、建築……再逆序排出，回縮，從毛孔揮發。

星流影集，一顆松塔落在腳邊，令懸浮的淚珠打起寒顫。我彎腰，撿起這件長滿鑽石形眼睛的禮物，握緊它翡翠色的目光。多角的質感植入手心，滯留片刻，又細密膨脹。它有影子嗎？有質量嗎？有溫度嗎？或許，它本身就是虛無？

那個下午極短，也極長，極近也極遠，似乎因我而至，也因我而去，。靈之吻迴旋飄散，舒開雙掌，指尖閃耀著沾滿楓糖漿和麻醉劑的寓言。

很長一段時間，我不知如何描述陪伴MJ的感覺。無數次，我提筆又放下，玄香乾涸，羅紋紙空置如故。直到後來翻閱《大智度論》，佛家三法印赫然入目……

涅盤寂靜。

「This Is It」。就是這種感覺。

回家後，我把松塔放進心形巧克力盒，擺在床頭。過了幾個月，松塔變成降調的琥珀色。減去百結的日子，我一如既往上班、寫作、畫畫，養玄鳳鸚鵡、聽MJ的歌。

「什麼年齡做什麼事，不要玩物喪志。」面對長輩催婚，我不以為然──玩物喪志者，不玩也沒志；玩物不喪志者，玩即是志；不玩物不喪志者，未必鯤鵬得志。可我沉默，偶爾隨聲附和，只為換來不受打擾的生活。「惟沉默是最高的輕蔑。」

一直以來，我從未停止過尋找──分解輝彩、延緩驚艷，我以為這種方式可以過濾掉缺乏耐心的異性。不幸的是，它過濾掉了全體異性。（一七）

➤➤➤尋覓（一六）