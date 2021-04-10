如果說他們的世界無規範、無對錯，僅有單一至純的自我，那麼由於孤絕，天長地久只識自身，亦就喜怒由我，吵鬧亦由我，與外人毫無干係。再由此推論，嘶喊吼叫了又如何？滿地打滾了又如何？世界即我、我即世界，不就是封閉自足嗎？

可無論如何，她畢竟還是愁腸百結。所以雖然知道兩兄弟的世界是閒人勿進，她說什麼也得走近。小心翼翼總可以吧！她想。她只是沒想到，當她從那散滿一地的玩具堆中撿起四輛迷你汽車 ，想跟兩兄弟玩接車龍的遊戲時，兩兄弟的哭號聲會即刻把她淹沒──再怎麼說，她還是誤入禁區，把地雷給引爆了。

她也不知道自己怎麼給忘了，玩具本就是他們的私有品，是不容旁人觸碰的。是她犯大忌了，在禁區裡私撿物品。這哭號聲鋪天蓋地，不就是警示？倉皇中她不得不放下迷你汽車，逃出禁區。回頭望望女兒，女兒對著她苦笑，一臉無奈。

她覺得闖禍了，非常懊惱，只得解釋說：「是我大意了，碰了玩具。」

女兒看她自責，反倒寬慰她起來：「沒事。總這麼鬧的。」

聽這話，她反而更擔心了。因為知道，不是沒事，是恰恰有事，且事大著呢！而女兒如此輕描淡寫，甚至有點閃爍其詞，是避重就輕吧？

事情其實非常清楚，兄弟倆是自閉症，女兒是抑鬱症，三人都身陷深淵，都亟待援救。所以說女兒可故作鎮靜，她卻無法若無其事，只能急急問道：「妳最近看了醫生沒有？」

「看了。已經換了藥。」

「換了就好。要有信心，急不得的。」

對她來說，信心是強心針，是救命稻草，唯有抓住了，厄運中才能撥雲見日，活得明白。這是老生常談，她知道，沒出奇處，亦沒啥深奧禪理。而就她一生累積的智慧來說，她也認同這話，醍醐灌頂或談不上，但確是至理。且除了這，她一時還真找不出其他可激勵女兒的話了（一言中的那種）。

至於信心如何建立，她也沒轍。且此時不知怎的，竟有點睏了。在兄弟倆終於安靜下來後，她坐在搖椅上居然打了個盹。午睡淺而短，本來無夢。然而她迷迷糊糊間，似乎移了個地，回到自家門口，坐在門廊的搖椅上曬太陽──搖椅緩緩晃動，陽光慢慢流瀉，她呢，披一床薰衣草香氣裊裊的金碧棉被，漸漸入夢，夢境靜謐。

其實沒夢，是幻覺。而幻覺短促，彷彿才一眨眼工夫，她就讓兄弟倆的叫喊聲弄醒了。睜眼一看，又是翻天覆地一陣亂流。這回是拒食。兄弟倆滿屋子竄跑，給蘋果，不要；給香蕉，不要；牛奶 三文治，也不要。女兒則站在桌邊，茫然失措。

她旁觀一陣，嘆一口氣，對女兒說：「現在不吃就不吃吧！等會兒餓了，總會吃的。他們爸爸下班回來後，會有辦法的。」

真會有辦法嗎？她不知道。她只知道他們幾個大人能想出的方法，皆等同緣木求魚，全然無效。而她這一下午在女兒家，也再度證實了，在面對自閉症盤根錯節的問題上，她終究還是瞎子摸象不得要領。如何讓兄弟倆破殼而出，還是得求助於特殊教育 班的教師來指點迷津的。

3

翌日她接到先生的電話，說下午可返家。她一顆吊著的心終於可放下來了。

先生這回是隨摩托車隊越州露營，為期兩天。這些年來，露營是車隊春末及秋初盛事，先生從不缺席。她曾勸過他，年輕時飆車是意氣風發、是英姿颯爽，如今高齡了，英姿何用？不如收盡鋒芒，沉穩行事。如還在公路上風馳電掣，那麼再豪邁灑脫、再痛快淋漓，畢竟是他年屆七十而踰矩，終究是不明事理。可言者諄諄，聽者藐藐，他偏偏強詞奪理，說年齡就是個包袱，扔了就不老了，且還有注解：「年輕時叫飆車，現在壓根就不是。現在不過就是跟哥兒們結夥在路上兜兜風而已，叫兜風，是慢速的，有啥危險？」

聽起來像歪理，可她確實說不過他。也知道他藝高膽大、反應敏捷，這些年騎車也都沒出事，所以她應該可以安心了，在家中吃飽睡足，反正天不會坍塌，地不會龜裂。可叫她如何若無其事呢？他不服老，她卻服。所以他每回出門騎車，她一人在家就惴惴不安──深怕在公路上，在他與風賽跑之際，忽然青天霹靂，電光石火那一瞬，他翻車了……（二）

➤➤➤斷夢（一）