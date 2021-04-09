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1張圖：全美新冠破56萬死 1億7487萬人已打疫苗

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

娓娓（二五）

桑文鶴

我等你。他又說。

我忘了自己是怎麼暈暈乎乎地回到學校，又回到家的。晚飯過後，莫菲來找我，她說：我哥說城北新開了一家室內溜冰場，燈光、音樂都特酷。他哥兒們能弄到票，明天咱們一起去吧！

我搖搖頭，把書從書包裡取出來說：莫菲，我不能再玩了，從現在開始，我要好好學習了。

兩年以後，我還是沒能考取夏啟威所在的大學，我考取了另一所大學的國際貿易系。我的大學與他的大學之間，只有五站路的距離。

高二、高三那兩年我過得很辛苦，一部分原因是學習本來就是一件很辛苦的事。還有就是莫菲跟我漸漸疏遠了。為了補回我落下的功課，我不得不經常婉拒莫菲提出一起去玩的請求。幾次過後，莫菲也有點灰心了，漸漸的，她也不再來叫我出去玩。

有一天，早上出門的時候，我站在門口等了好久，也不見莫菲的身影。我朝離學校方向更遠的莫菲家走去，一路上也沒有見到她。到了莫菲家，只有莫菲的哥哥莫剛在家。

我問他：莫菲還沒有起來嗎？

莫剛說：莫菲一大早就走了。

我的心裡一驚。

那一天我差點遲到，踏著鈴聲進了教室的門，莫菲正坐在她最後一排的座位上看書。我望了她很久，希望她能抬起頭看看我，可是她一直都沒有抬頭。

那天晚上，下晚自習的鈴聲一響，她一下子拽起書包，就從後門奔了出去。我在她背後叫了她好幾次，她都沒有反應。

我沒有想到，我們曾經用來對付藍彩恩的招數，現在被用到了我的身上。那就這樣吧！那個時候我每天只能睡五個小時左右，我也真的沒有精力，來解決和莫菲之間的矛盾。（二五）

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