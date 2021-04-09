趙梅英／圖

1

她最近老做類似的夢。昨晚又做了，夢中身居多處，跌跌撞撞一直在找回家的路，心情非常慌張。

夢境迷濛紛雜，像剪輯紊亂的短片，光怪陸離。而夢中遭遇與情節雖然交叉相疊，時空混淆不清，其實也不複雜──她是忽而一人彳亍於空寂幽深的小巷中，忽而穿梭於喧囂熙攘的鬧市中，場景變了，步伐卻沒停下，就是一直在找路，鍥而不捨地找路。然後又隱隱約約覺得家其實就近在咫尺，可周遭環境幽邃詭異，光影斑駁，她走在移動的布景中，找來尋去，就是迷路。且不知怎的，家就像那海市蜃樓，一晃眼就幻化不見。

夢醒後她不免悵然若失，乾脆賴床不起，試圖把夢在心中過一過，希望能記起點浮光殘影。可夢去無痕，追憶亦無跡。此時又已日上三竿，不宜賴床，她想想，只得翻身起床，開始一天的生活。

早餐非常簡單。先生不在家，她不必張羅早餐，一杯咖啡 、一片塗上果醬的烤麵包、一個橘子，果腹即可，沒那麼講究。她堅信退休 後的生活必須從容不迫，而從容不迫就得從準備飲食做起。所以午餐一碗麵，加點青菜、加個蛋，即可打發。晚餐也隨意。但那只是飲食。生活中自然還有別的，也還有執著之事，不可能事事從容不迫。

譬如說，她是但凡家中有點風吹草動，便惶惶然不可終日。即便已年屆七十，如孔夫子所言，可從心所欲不踰矩了，仍無法雲淡風輕、心靜眼明。是她修為不夠，她知道。可這輩子勞勞碌碌，如何修為呢？

那麼乾脆凡事從心所欲？不必再起早摸黑趕著上班，就鬆弛點、慵懶點、閒逸點，把步伐放慢，找點有意思或沒意思的事做做，興許就真的從心所欲了。再不濟，蒔花弄草也許可行，可她花名不識、草類不辨，做不了田園中人，無法悠然自得。編織衣物呢？她手拙，鉤針起收難度高，織不出美麗齊整的花樣來。湊點熱鬧吧！到社區老人中心 做水中有氧運動？她聞之膽怯，更不可能。

歸根究柢，從心所欲僅僅意味著在自個家中率性而為，出門卻依舊得循規蹈矩。所以說在家中，無論晴天、陰天，颳風天、下雨天，時日不拘，她皆可晚睡晚起、飲食隨意，可閱讀、聽音樂、看新聞，可與朋友放言高論，亦可恣意批評政壇人物。這就叫百無禁忌，是退休生活給予的一項特權──不過，僅限於在家中，出門無效。

在家中，她甚至還持有先生寫給她的一張優惠券。券上寫道：「請自由揮霍時間，盡情享受退休生活。」是的，她忙活了一輩子，每日披星戴月似與時間搏鬥，現在終於可把時間踩在腳下了──行事可緩慢、時間可揮霍，得意處是理直氣壯，無須內疚。

所以過去種種，如今對她來說，是圓滿也罷、殘缺也罷，充其量就是一捲捲灰塵斑斑的舊照底片，都壓箱底了，就再也不會翻出沖洗。況且，舊照攝收進去的歲月留影，到底是一掠而過，她無須太在意，真的。倒是眼前這杯濃香咖啡，她可以慢慢啜飲、細細品味。

2

她午後一到大女兒家，在門口就聽到裡面一片吵鬧嘶喊之聲。心一沉，知道裡面戰事激烈，兩孫子肯定又像野馬脫韁般到處狂奔，所到處也肯定是飛沙走石，狼藉一片。她知道，戰地硝煙瀰漫，大女兒這駐於前線的司令官，已抵禦無力。她呢，？雖留守後方，支援時全力以赴，其實也是力不從心。

大女兒給她開門時，眼中有淚。果然是節節潰敗，只剩眼淚。她只能問：「到底怎麼啦？今天？」

大女兒哽咽難言，半晌才說：「還是老樣子。」

她心知肚明，所謂老樣子，簡而言之，就是說兩兄弟怪異的行為一再重複：或躺在地上撒野、或原地旋轉、或用頭撞牆等等，總之行為詭奇失控，未見改善。可她打心底也並不認為這些行為絕對匪夷所思。她知道，凡是與常規脫序的行為，若非偶然，必其來有自，這兩兄弟是自閉症兒童，那麼除了滿屋子橫衝直撞、嘶喊吼叫外，叫他們如何與外界溝通呢？

都這些年了，她一直疑惑，外界對七歲及五歲的自閉孩童來說，是否是不存在的呢？或更玄乎地說，即使存在，也只是個他們跨越不到的另一空間？可他們封閉的世界又定位在哪個縹緲虛無的空間呢？（一）