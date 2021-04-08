他從挎包取出皮夾子和護照，分別塞進馬甲的兩個口袋。然後他掏出暗袋裡的一張紙，在她眼前晃晃，「這是你的檢測 報告，你不需要它了。」他把報告撕成碎片，隨手一撒，把那個空挎包掛在她肘彎，「戴上口罩吧！」

他帶她去一家小超市，讓她自己拿衛生棉和雞蛋 。

「我們是不是要買點菜和米？」他像個先生那樣問著。

她擠出一絲笑容，「讓我看看他們有什麼。」她走到冰櫃，隨意拿了幾包冷凍食品。他拿了袋米、半打啤酒。她想想，又去拿了一包抽紙、肥皂和一管牙膏。他很滿意地像個一家之主那樣付了錢。

他帶她到一家小餐館，裡頭沒有其他客人。店主舉著體溫槍，像要槍斃他們似地對準他們的額頭。他點了兩客米飯，淋著椰漿雞肉咖哩，津津有味大口吃著，似乎很滿意這樣的熱菜熱飯。

「我需要去洗手間。」她從紙袋裡拿出衛生棉。

他嚥下嘴裡的肉塊，「去吧！」

她往後走，看到這家店沒有後門。進廁所，一邊處理生理問題、一邊到處張望，廁所連窗都沒有。是不是去懇求他，求他放她回家？他似乎有點喜歡她，也許不會傷害她。但也許他只是在等待時機，把她綑綁，在夜裡滑進水塘，跟艾諾作伴。

她走出去，直直走向他們的桌子，他的晚餐已經吃光。她坐下，嘆了口氣。

「你不喜歡這裡的食物？」

「不是，我不舒服。我想要一杯熱咖啡 ，暖暖我的肚腹。」

他轉頭用土話跟櫃檯後的老闆說了幾句。

「要現煮的，不要奶、不要糖，特大杯！」她強調。每個人都能說點英文，艾諾說的，不是嗎？（三三）