被作業、考試壓榨得近乎窒息的日子裡，我憑無傷大雅的小額度叛逆，壟斷了客觀標準外的全數維度。

2008年8月29日，我接到人生第一份兼職offer──《計算機體系結構》研究生課程助教。懷揣精心準備的社會安全號碼申請文件，我推開費城 市社會安全局大門，剎那間，墜入了Billie Jean洶湧襲來的鼓點中。震驚、暈眩，如破籠騰飛的雛鳥，用啼囀打落繽紛翎羽，獻來延遲的振奮，原來等候大廳裡正在播放為MJ慶生的電台特輯。想到當天日期即將印在我的社會安全卡上，印在我名字下面，我忍不住對左右的人微笑、對吸頂燈裝飾柱和桌椅微笑、對落地窗反射出的街道微笑。

遙遠的汽車 經過，車燈與行人的對視在斑馬線上閃爍。花旗松、石雕、商店招牌、國旗、寵物貓……各色景物的切入與淡出都無比輕盈。那一刻，我忘記身處何方，不顧舉止形象，我放任MJ給我的反常，我覺得我是上蒼的寵兒。

從來不是他的瘋狂粉絲，我有我瘋狂的方式。

從亨茨維爾到洛杉磯 ，六小時的航程，滴水未進，不曾闔眼，我毫無察覺。橘髮男孩跟我攀談，說他來看望一學期沒見面的女朋友。我說你真幸福，我來看望一輩子沒見面的MJ。話音未落，淚止不住下落。

他矇了，忙安慰我：「別難過。MJ一直都在，他一直在那裡等你。你每次想他，他都知道。相信我，我也失去過親人。振作起來，一切都會好的。」

一切都會好嗎？我的華韶、牽念、寄託、戚眷，我有生之年不可缺失也無可替代的片段。（一五）