南海血書（並序，及後記）（下）

阿尼默／圖

阮君解釋說，早上殺了一隻成年黑狗，不知道從哪裡漂過來的，趴在礁石上，累得全身癱軟，沒半點抵抗力。燒了鍋熱水，殺了，肉還在燉，那熾熱的香氣令人發抖。

「想說你們正缺血，就給你們送來，希望可以協助你們完成血書。」

他們真的很熱情，一隻狗，二十多人怎夠分，還是堅持給我們送來一人一小碗（椰殼）的肉湯，幾塊肋骨的部分，沒什麼肉，湯卻非常可口。令人喝了精力大增、精神百倍，靈感大爆發，老朱和我都很快就把血書寫完了。我的血書除了自述自己何以走上革命之路、歌誦革命，幾乎都在批評戒嚴、白色恐怖的邪惡，詛咒蔣匪亡國殃民。為了不浪費血、不辜負那隻小黑的犧性，我們都有意無意地增加許多沒什麼意義的句子，「馬來亞的榴槤天下第一」之類的。

老朱和海巡約定的時間快到了，他們會派人來接他，我才不想再被抓回去坐牢。吃了狗肉後，阮氏家族的難民船也修好了，準備重新啟航。我向他們要求順道送我一程到婆羅洲，根據前人畫在島上的殘破地圖，應該已很靠近了。但他們竟然拒絕，即便我苦苦哀求。到現在我還不知道是怎麼回事，更沒想到，他們的拒絕竟然救了我一命。

為免被蔣幫抓回去，在他們走後的次晨，拂曉之際我即啟動B計畫，自己出航，也沒跟老朱道別。廢船板、廢船纜拼接成的木筏，勉強湊成對的廢槳左小右大，島上蒲葵葉編成小屋頂好遮陽，還縫合了幾塊破布當帆。帶上蓄了多日的幾大瓶淡水、瓶中血書、釣竿、從老朱那偷來的小刀。我偷偷摸摸做的這一切，但我想他們應是看在眼裡的，老朱一直也沒說什麼。

我走的那天，他竟然起了個大早，拍拍我肩膀，紅著眼眶給我塞了幾個他僅剩的牛肉罐頭。

那天，海上大霧，我幸運地避開一個又一個明礁、暗礁，航向南方。命運讓我活了下來，漂流了幾個月之後（我垂釣維生），遇到一艘好心的泰國 漁船，把我送到我所知道的根據地，和退守到那裡的同志會合。

雖然一度被懷疑是叛徒，還好我的血書足以證實我的清白。那不是件容易的事，手上沾滿鮮血的老同志一再質疑，我哪來那麼多自己的血長篇大論。如果真的流那麼多血，怎可能還活得下來？都怪我因為覺得用狗血寫血書，有點難以啟齒，就沒交代血源。

我知道以黨的立場，會偏好烈士和戰士的血（老朱的處境應該相似），被逼問時，只好誑稱部分用了難民的血，「那惡劣的美帝走狗」，暗示我宰殺了一個該死的難民，取其血以寫血書，可能還把他的肉吃了，吃剩的做成肉脯。

為免遇到我擔心的狀況（譬如被同志審查），我寫的時候處處留退路。在我那避重就輕的血書裡，當然不能提到老朱（他可是忠貞國民黨員啊），也不能提到那些越南 難民（他們可是越南兄弟黨的敵人啊），於是島上的我就像魯賓遜那樣孤獨了。我甚至不能擁有自己的星期五。如果不是為了那些量有點不尋常的血，我是不會口頭補充進一個可憐的難民的。

大概一年後，輾轉從留學台灣 的朋友那裡知悉，老朱的〈南海血書〉轟動文壇、政界，被大量印刷，在公務員系統裡廣泛分發，更被編入小學課本，甚至改編成電影。老朱一時成了家喻戶曉的名人，還獲頒國家文藝獎、中山文藝獎章、蔣公文藝獎等。血書還依原樣照相，被製成複製品熱銷海內外。

更沒想到的是，那群友善樂觀的難民，阮氏家族，大概就在我抵達泰國不久，全數被蔣幫的爪牙屠殺在金門外島，連三歲小孩都不放過，年輕女人多半被姦殺。殺了就地掩埋。那些劊子手，竟然沒有一個受到懲罰。他們竟敢對難民痛下殺手，真是不可思議，害我難過得幾天吃不下飯。怎會往北走呢？如果不是迷航，就是島上的地圖遺跡有誤。

當我從一本書上知道這事時，已是事發多年以後，連我們的革命都早已結束，塵埃落定。我的血書也奉命成了革命紀念館牆上的展示品，因為篇幅不少，占了一米多的牆面。我早已忘了自己寫什麼。細看，不只字醜，錯別字也不少，我懇請黨讓我在下方加個小字註記「初稿，匆匆草就，錯舛不少，請勿引用」，但一直沒得到同意。

比較欣慰的是，據極機密消息，潛伏在寶島的地下黨同志，不只成功打入反對運動陣營，而且成為極高層的決策者。執政之後推行了系列符合毛主席〈矛盾論〉教義的政策，看來寶島解放指日可待！（下）