「就在那個水塘。我用被單、繩子緊緊綑好，在他頭頂心抹上香油，慢慢推下去。他滑得很慢，我擔心卡住，那我就得再拉出來。

「海蛙為他唱送葬曲，唱破肚皮那樣唱。我沒有告訴任何人，包括我的姊妹。每次的消息都是災難，災難，你懂嗎？伊諾馬卡畢多，這個家是被詛咒的，你知道嗎？

「你怎麼可能知道？」他笑了，打架時被打歪的鼻梁扭曲著，一顆門牙崩掉一半。「我想知道，艾諾的女朋友什麼樣？我想跟他一樣，看著你，跟你做愛。你是他最後的，碎片。」

「你呢，你是另外一個，碎片？」

「他們打電話找艾諾，我想，為什麼我不能是他？我本來可以是。如果知道他會早死，我就去讀書、我就去看世界，我就自己當上等人，跟像你這樣的女人做愛。你剛才把手機 給他，這樣很好……你想逃，對嗎？」

她深呼吸，「你可以頂替他，你可以試著去過他的生活。但是，我不屬於這裡！」

「密茲！庫巴！你被寵壞了，以為世界繞著你轉，以為你就該，擁有一切！」

「也許你說得對，我被寵壞了。」她舔舔乾焦的嘴唇，「我沒有手機，跟外界的溝通已經斷絕，我也沒有該有的檢疫文件。現在，我只希望能吃點東西、喝杯咖啡 。還有，我需要衛生棉，我感覺到鮮血正在一陣一陣湧出，褲子可能都弄髒了。你不需要這樣對待我，我可以再陪你幾天，十四天，或更久。」

「你會乖乖待在我身邊？」

「拿去，」她把不離身的挎包放桌上，「你替我保管，我的護照、皮夾子，都在裡頭了。我沒有想耍花樣，看在艾諾的分上，我願意多待幾天。」（三二）

➤➤➤陌生地（三一）