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娓娓（二三）

桑文鶴

我們兩個學習成績都一般，所以都沒有進入重點班。夏啟威升入了高三。他的功課愈發得忙，除了能在學校裡偶爾見到他匆匆而過的身影，我沒有再見到他的機會。他的姨姥姥在前一年的冬天病逝了，所以他也不會再來看望她了。

我的生活似乎又回到了他沒出現，藍彩恩也沒出現時的樣子。每天的生活按部就班。上學、放學，回家吃飯、睡覺。周末我媽出去進貨的時候，我就幫著她照看一會兒店。有的時候我坐在小賣店的櫃檯後面，想起匿名信、想起藍彩恩、想起舅媽，覺得這一切都那麼遙遠，好像一場幻覺，似乎從來沒有真正發生過。

高一快要結束的時候，初中部的石老師突然從學校裡消失了。他是我們初中三年的班主任、初中部數學教研組的組長，雖然我們現在在高中部，但也經常能看見他精神抖擻地夾著講義橫穿校園的樣子。他現在是莫菲表弟的數學老師，據說還是一如既往地不苟言笑。

有一天，他正在巡視一個班的自習課，結果教導主任神色嚴峻地叫走了他。自那以後，他就再也沒在學校裡出現過。他的位置很快由別的老師頂上。如果有學生問起來石老師去了哪裡，就會被告知石老師已經辭職，去了外地。

本來這樣的事我是完全不會在意的，可我的高中生活實在太乏善可陳。功課也越來越難，期末考試的時候，我的數理化都掛了科。莫菲比我更慘，幾門課裡也只有語文和歷史勉強及格。我媽咬咬牙，交錢讓我參加暑假補習班。可我真的沒有多少興趣，每天上課的時候都在本子上偷偷地寫寫畫畫，不知所云地打發時間。（二三）

➤➤➤娓娓（二二）

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