塵世的骯髒，本不應為MJ所蒙受，他的美好，塵世不配擁有。

飛機上，鄰座橘髮男孩俯首微哂，他點滿青春痘的側臉在我餘光裡閃動。想起中學校園裡，操場邊緣的沙地上，我用樹枝寫下「I love MJ」，趙世炎烈士像背後的草叢裡，我用石塊拼成「I love MJ」，遍布數學公式的黑板上，我用板擦劃出「I love MJ」。積雪的車窗、結霧的玻璃、蒙水珠的書桌、帶蒸氣的鏡子……所有能留下指痕的平面，我留下「I love MJ」。

Invincible發行後，我天天放學冒著被教導主任撞見的風險，在教學樓裡晃悠，看到空教室就溜進去，在黑板正中標寫：「大家快去買MJ的新專輯Invincible，萬夫莫敵」。自習課做英語高考 模擬題，聽到隔壁班傳來Heal the World，我腦中自動重播1993年超級碗演出現場，完形填空答錯了一半。

每周一次去勞技教室上課，我坐同樣的位置，在桌面上用鉛筆寫MJ的歌詞， Scream、D.S.、Money……直到有人在下方留言：「誰的歌？」我回覆：「MJ，流行音樂之王。」然後，不再回那個座位。

無所謂誰能讀到，如果他對MJ聞所未聞，那麼我完成了先入為主的影響；如果他對MJ的態度搖擺不定，那麼我消除了他的投杼之惑；如果他對MJ抱有偏見，那麼我陳述了事實，也不屑於他的立場。MJ的名字，十四個字母 ，我用藏藍色馬克筆寫在胳膊外側，一出家門和校門，就高高撩起袖子，在街道上、公交車上、地鐵 上，目不斜視，一路展示。我用蹩腳得令人匪夷所思的手段，隱蔽、固執又猖獗地公布我的愛。（一四）

➤➤➤尋覓（一三）