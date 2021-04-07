南海血書（並序，及後記）（中）

在我試圖和地下黨聯繫而被捕時，就徹底被清查過了，有幾顆痔瘡、結石可能都被記錄在案。但也許是更高層有我們的人，用這種迂迴的方式，讓我有一個自尋生路的機會。

雖然老朱要脅我，如果不幫他，就向那幫華僑難民揭露我是小馬共。以他們對越共政權的深惡痛絕，就算糧食暫時不缺，也會劏了我加菜。其實，就算他不要脅我，我也會幫他，因為島上的生活太無聊了；我也盤算有沒有可能，待他們船修好後，跟著他們一起怒海求生，雖然我們的政治立場水火不容，可是他們並不知道。我還向那夥人裡的小姑娘學越南 話，想說來日說不定用得著。

他們一共有三艘漁船，二十多個人，男女各半，有四分之一是小孩。看來都是同一家族的，包含老中青三代的四個家庭。幾個中年人是兄弟姊妹和他們的配偶，以廣東話和（我聽不懂的）越南話交談。

朱胖子為了簡化敘事、強化控訴，簡化了人口。在他「指」下，這些人三分之一死在越南（被越共處決）、三分之一死在海上（病死），最後的三分之一（包括發出血淚控訴的敘事者「我」），餓死在這座島上。因此他很怕阮氏家族知道他寫什麼，一旦他們偷看，他就躲躲閃閃的（那其實沒必要，因為他的字可能連自己都看不懂）。

為此，他得編一個口頭故事，謊稱自己是人類學家，為了學位，必須寫一篇翔實的民族誌。因此他準備了筆記本，時時詳細地記錄。我是他的助手。但那何必寫血書呢？這依然難以自圓其說，只好又進一步解釋，我們在寫一篇誓書，宣示保衛中華民國，以越南的境遇為鑑，不讓共產黨和它的內應（那些搞黨外運動的反對人士，譬如胡適、殷海光、李敖）得逞。

老朱甚至還跟我這個「血書素人」討論細節，我只能依常識胡扯。血書不宜長，長了可信度就低了──誰有那麼多血供揮霍？

歷史上，用自己的血寫的血書，一向都很短，兩個字、四個字，再多也不過是二十個字（五言絕句）。如果不能詩，最好用文言。如果寫白話文，還堅持用自己的血，你就死定了。最慘的是，到死也寫不完。

啟發我寫這封血書的「難友」老朱就因為前述的堅持（可能上司有嚴格的要求），常寫錯字，文筆又太囉嗦，幾乎命喪荒島。

有人可能會懷疑，「脫下襯衫，用螺絲尖蘸著自己身上僅餘的鮮血來寫信」這樣的情節很荒謬。我倒可以證實部分是真的。是汗衫，不是襯衫（用麵粉和麵粉袋換來的幾件，我寧願用麵粉袋寫，即使那是美帝的），海鷗掉下的羽毛以小刀削了（老朱和難民們都有刀，單是小刀就很好用了。），蘸了血可以寫，但不如用手指方便。你們可能不知道，指甲也是很好用的。字大一些就用指腹，每個字都留下指紋。

血呢，用自己的不如用別人的血。我們不是沒考慮過用那些難民的血，可是誰會心甘情願地各捐一碗血，讓我們寫血書？又不是捐血救人。用強的？寡不敵眾啊！我知道老朱也在打我主意，我只好說我有自己的「南海血書」要寫，實在沒有多餘的血借他。我比他還有話要說，而且不像他是奉命寫作。

我真的不覺得自己能全身而退。如果不幸早夭，就更需要血書以明志。知道他那「南海血書」的祕密的我，會不會被滅口呢？以情治單位手段之凶殘，那也不是不可能的事。

我早就收集了些美國 還是日本 漂過來的珍貴的寶特瓶，準備做成瓶中書。

看到我們在以椰葉草草搭就的棚子裡，痛苦地劃破指尖，進度極其緩慢的，面對面苦笑著，攤開白布寫血書，那些難民朋友竟然有閒情包圍訕笑，好像那是平生未曾見過的超級好笑的事。一位與我們互動良好、文靜優雅的阮女士，竟然紅著臉悄聲問我：「我和兩個姊妹那個剛來，量很多……如果有需要的話……字如果不大、文章不長，應該夠用的。」

可惜我們都不會做古詩，也不會寫文言文，不然就省事多了。「這都要怪胡適，」老朱竟然責怪起新文化運動。這也不奇怪，他皮箱裡除了《蔣公嘉言錄》、《三民主義》、《四書道貫》《荒漠甘泉》之類的爛書之外，還有一本《胡禍叢談》。

問題突然獲得意想不到的解決，仍然是難民朋友幫的忙。

那天大清早，A君和B君（他們都姓阮）突然扛了一大臉盆血，笑嘻嘻的、小心翼翼的，擱在我們勉強用漂流木架起來的矮桌上。

「還是溫熱的，應該夠你們用了。」（中）

➤➤➤南海血書（並序，及後記）（上）