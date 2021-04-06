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金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

娓娓（二二）

桑文鶴

他說：我一直覺得你的身上有種憂鬱，沒想到你經歷過這樣的故事。那你之後還見過藍彩恩嗎？還有夏啟威和莫菲，他們現在在哪裡？

我只和莫菲一直有聯繫。自從藍彩恩去了她舅舅家，我就和她失去了聯繫。至於夏啟威，我自從上大學離開家鄉以後，就再也沒有他的消息了。

成笑了，他是你的初戀，想想我還真有點嫉妒。他從背後親了我一下。不過，對比起來，我還是比他更幸運。畢竟現在抱著你的人是我。

我轉過身去，把頭埋進他的懷裡。他的懷抱真的好暖。這暖是如此真誠、如此自然，自然得就像花朵綻放、季節交替。我承受過的，在心底某處的破碎就如拼圖一般，一塊、一塊地被這帶著愛意的暖，漸漸拼湊在一起。我的手指上戴著成買給我的戒指。再有兩個月，我就會成為他的妻子。

我知道，這副拼圖還缺一塊，是永遠也補不齊的。我無法告訴成，我撒了謊。關於夏啟威、關於藍彩恩、關於我。

在離我們約定好去辦結婚手續的前三天，一個人出現在我的面前。然後，我決定放棄與成的一切，和那個人走。

2

「出現在你面前的那個人，是夏啟威？」王晝問。

「是的。」我對王晝說，「事實上，我的高中時代、大學時代，直到成出現的前一年，在某種程度上，都一直與夏啟威在一起。準確地說，是他與我在一起，也與藍彩恩在一起。」

「這麼說，藍彩恩搬走後，還一直與夏啟威有聯繫？」

大概是的。我一直被蒙在鼓裡。我不太清楚，他們具體是什麼時候，又取得聯繫的。藍彩恩走後的第二年，我和莫菲升入了高一。（二二）

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