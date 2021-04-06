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1張圖：美1億6718萬人已打疫苗 40.2%接種1劑

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

尋覓（一三）

胡剛剛

所有傷害他的人，不論直接還是間接，你們知不知道，你們傷害的人曾說過：「讓身處四方的我們為了共同的目的，把這個星球變成幸福與理解的天堂。沒人應該受苦，尤其是我們的孩子。」

他憑一己之力，捐助了三十九個慈善機構，做為最高善舉的藝人，入選2000年金式世界紀錄。他經歷了1993年孌童誣告的重創，卻仍向求助於他的孩子們，敞開夢幻莊園大門。他因錯過與患絕症的小歌迷的最後相見而整夜哭泣，把她為他編製的紅繩，戴在手腕上長達十年之久。他痛恨殺生，寧可斷食也絕不吃葷。他在舞台上看到一隻小蟲後暫停表演，要求保安把牠轉移到安全處。這樣的人，你們緣何傷害？憑何傷害？從何傷害？你們丟了判斷力和同理心，難道連良知也丟了嗎？

世紀審判後，MJ的健康狀況急轉直下，化妝師凱倫‧費伊坦言，MJ一度消瘦到肉眼可見心跳突出肌膚。聖賢向善，換來的卻是心碎。他的心碎，讓我無法不徹悟「善惡之報，若影隨形」是理想主義者的自我安慰。人性貪婪，注定了恩將仇報的必然和氾濫。

痛，我感到痛，那是無法用任何度量衡界定的痛，是如上古凶獸蠱雕的巨喙刺穿皮膚、割斷肌腱的痛，是髂前上棘碎裂後，殷紅的骨髓緩緩滲出的痛，是五臟六腑被生吞的過程中，鮮血瀰漫眼瞼的痛，是毅力難以抗拒、智謀無可緩解的痛。想到如此之痛與MJ的痛比起來不足掛齒，我更加痛到無以釋淚，只求患上順行性遺忘症，好摧毀受的本體來架空施的靶標，與痛的源頭同歸於盡。（一三）

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