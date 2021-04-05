五分鐘後，機器停了下來。他們兩個分別從「太空 漫步」裡面出來。遊戲幣用光了，我媽給我的兩百塊錢已經全部花完了。我們正準備離開的時候，碰到了來接藍彩恩的她的舅舅。

他不知道從哪弄來了一部相機，他說：小恩，明天就要走了，今天和你的同學們一起照張相吧！他指揮著我們四個並排站好，然後按下了快門。

第二天一早，我照常去學校上課。一整個早上我都精神恍惚，藍彩恩的座位空著。我媽告訴我，藍彩恩的舅舅家在南方，他們是今天早上的火車，要坐整整一天一夜的火車，才能到她舅舅家。我問我媽藍彩恩還會回來嗎？我媽嘆了一口氣說，恐怕難了。我望著她空空的座位出神，心裡竟然有一絲難過。其實她走了，再也不回來了，我應該是高興的，不是嗎？

那你舅媽的案子，後來怎麼樣了？成問我。

2004年的時候，抓住了一個嫌疑人，是個專殺妓女的連環殺手。我舅媽被害案案發現場的床單一直被保留著，後來在那床單上也檢測 到了他的DNA 。可他一直都不承認這起案子是他做的，他說自己確實去過我舅媽那裡，DNA也是在那個時候留下來的。而能夠鎖定他的證據也只有這一樣。不過他的身上背了好幾條證據確鑿的人命案，所以即使他不承認這一件，也沒法躲過死刑。他是在2005年被執行了死刑。當時法院對他的起訴書裡，並沒有我舅媽的那件案子，所以從法律層面來講，我舅媽的案子依然是未解決的狀態。但是我們都知道，人肯定就是他殺的。他的所有受害者都是妓女，死因也都是機械性窒息。

我只在黑夜裡，我和成入睡前向他說起以前的事。厚重的黑夜讓我感到安心，我故意壓低的聲音被黑夜無限放大。成在我的身後緊緊抱住我。（二一）