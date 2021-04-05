周末，他通過了我的請求，並發來問候。語氣中大概有意外、大概有客氣、大概有好奇，我不記得，只記得他對好友公開的相冊裡，一頁頁翻不到盡頭的結婚照，照片上的新娘沒有自來捲，可眉梢眼角全是班花的翻版。

子夜的表針亂了方陣。近似虛空的沉寂中，耳鳴突如其來，不亞於喪鐘聲的悠長和尖銳，在我假裝入定的魂膽上垂釣，在我凝華後的氣息中，刺開冰的裂痕。多冷酷的嘲笑啊！笑我們這些連命運初劫都逃不脫的人。我應該道謝他的不忘之恩，十四年過去了，他還是那樣友善，友善到不忍心怠慢兒時無姿無色、無勇無謀的玩伴。我夫復何求。

五分鐘後，我註銷帳號，買下五小時後去洛杉磯 的機票。我要去看MJ。

奇怪，我做過的最即興、最任性的決定，全與MJ相關。2005年6月13日，得知他在孌童案審判中終獲清白（MJ兩次被誣陷猥褻男童，分別在1993年和2003年），我推開臥室窗戶，把米老鼠枕頭奮力擲向後院空曠的草坪。

那一刻，我的喜悅小於疲憊、疲憊小於憤怒、憤怒小於悲哀。漫漫五個月，我目睹了他鼎力相助過的人，是怎樣露出人為財死的無饜，竄上法庭做偽證，譸張為幻，上演〈農夫和蛇〉；我目睹了不明是非的消費群眾，是如何被深諳「惡事傳千里」的小報輕易誤導，對膚受之愬如數家珍，隨風而靡。牆倒眾人推。欲加之罪，何患無辭？莫須有即可。

「有些朋友像影子，陽光普照時，你才能看到。可我的粉絲，即使在黑暗的日子裡也支持我，我欠他們一切。」MJ的肺腑之言令我晝吟宵哭，我恨事態何以至此，恨自己無能為力。（一二）