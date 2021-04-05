兩罐豆腐乳的旅程（下）

顏寧儀／圖

劉媽媽是吳爸爸換帖兄弟劉伯伯的妻子。吳爸爸和劉伯伯在大陸時曾出生入死、南北闖蕩，後來山河變色，幸好都留下一命，到了台灣 。

劉伯伯幾年前走了，他在世時是國大代表，新店中央新村有房子。他走後劉媽媽和女兒、女婿住在那裡。吳爸爸不時會帶些禮物，到台北探望他們。

「我和劉媽媽約好了，這個周末去台北看她。你看帶什麼禮物好？」有天吃完飯，老爸問四弟。

「不用另外買呀！上次那兩罐豆腐乳禮盒帶去就行。」四弟說。

「啊，我都忘啦！劉媽媽沒什麼嗜好，就是講究吃得健康。送她兩罐豆腐乳，豆腐的發酵菌是好菌，對身體有益，她會喜歡。」老爸贊同。

劉媽媽的女兒是老爸乾女兒，結婚時吳爸爸代替劉伯伯當主婚人，跟自家人一樣親近。周六吳爸爸到他家拜訪，乾女婿開車，到陽明山公園、淡水、石門、野柳、北海轉了一圈；周日到九份、金瓜石、龍洞、澳底、宜蘭又玩了一天。台灣北海岸有山有水，兩天玩了一遍，玩得盡興。在劉媽媽處停了幾天，該回台中了。

「明天要回台中了，二胖子住在龍潭，我想到他那裡停兩天。你也好久沒看到他了，一起過去玩玩！」龍潭是回台中的中間站，吳爸爸想順路到二兒子那裡看看。

「二胖子住在龍潭！他小時候胖嘟嘟的討人喜歡，我常抱著他玩。好久沒見到他了。好！一起去走走，去看看二胖子。」劉媽媽很高興能去看看小時候抱過的胖小子。

兩人準備妥當，預備搭中午的客運過去。聯絡好了，兒子開車到龍潭客運站接。

「帶什麼禮物好？多年沒見，帶的禮物要厚重些。」臨出門劉媽媽說。

「自家晚輩，不用客氣，路上買一點，別空著手就行！」吳爸爸說。

「先等一等，我到屋裡看看有什麼能帶的，就不用在路上匆匆忙忙地買了！」劉媽媽說。

「喏！廚房有兩罐豆腐乳禮盒，你帶給我的。還沒開，我們帶去當禮物！」

「也好，長輩買給孩子，實用要緊，不需要太貴重！」

提著兩罐豆腐乳禮盒，吳爸爸和劉媽媽一起從台北搭客運到龍潭。

老吳回憶起，劉伯伯在世時，他常陪老爸去台北中央新村拜訪。老吳那時候還是學生，每次去拜訪，劉媽媽總是準備幾盤新鮮水果、幾碟精緻點心，招待親切。

劉伯伯當時在文壇很有名，家裡有一個藏書上萬冊的大書房。劉伯伯知道這個小姪子喜歡舞文弄墨，常說：「書，你隨便看。這些書都是寶，不能借走。」

大人聊天，他插不上嘴，在旁邊看劉伯伯書庫裡的好書。好書看不完，他們聊多久，他就能看多久，這一幕記憶深刻。

劉媽媽要來，老吳很高興，向公司請了假，開車到龍潭客運站，接了老爸和久未晤面的劉媽媽。趁天色還早，載著他們到大溪老街、石門水庫、大溪公園、蔣公紀念館等觀光 景點，參觀了一遍。晚上到有名的餐廳活魚三吃，招待老爸和劉媽媽。

「這是劉媽媽帶給你的禮物。」回到住處已九點多，老爸提著兩罐豆腐乳禮盒，不說自己，說是劉媽媽送的。

「謝謝！謝謝！好久沒看到劉媽媽，見面就很高興了，您還客氣，還帶了禮物。」老吳一面道謝，一面說。

這禮物老吳覺得眼熟，想了一想，不就是剛從美國 回來時，到台中帶給四弟的龍潭特產豆腐乳禮盒！怎麼會到劉媽媽手上，又送回來了，老吳很詫異。

兩罐豆腐乳禮盒的旅程，是感情傳遞的過程，從老吳帶回台中送四弟開始。多年不見，豆腐乳禮盒表達兄弟之間情義，四弟收得高興，老吳送得高興。四弟轉送老爸，是兒子的孝心，老爸捨不得拆開精緻的包裝，高興地收下。老爸將禮盒送劉媽媽，是對多年老友的關懷心意，劉媽媽收得高興，老爸也高興。劉媽媽和老爸一起到龍潭看望老吳，禮盒表達劉媽媽對晚輩的溫情。豆腐乳禮盒帶著每個人的不同感情，送禮的、收禮的都高興。繞了一大圈，感情留在每個人心中，禮盒完成使命，物歸原主。

第二天早餐，老吳打開劉媽媽帶來的禮物，遵古法釀製的龍潭特產豆腐乳，夾出幾塊給老爸、劉媽媽嘗嘗，都說：「好吃！好吃！」（下）