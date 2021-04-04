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陌生地（二九）

章緣

車子調頭駛上一條小路，四周一片漆黑，沒有路燈，所見只有車燈範圍裡的一小塊，蟲蛾撲上撲下。這樣開了十五分鐘或更久，路變成雙向道。

呼吸到帶鹹腥味的風，氣味有幾分像她疊成長條形吸取經血的紙。泛黃白磁上的紅色血水。男人充滿血絲泛黃的眼白。她把車窗整個搖下，風吹得頭髮四散飛揚。他扭開收音機，是一首她熟悉的流行歌曲，歌手泰勒絲曾來Y地她的城市開過演唱會。她隨著音樂節奏輕輕點頭。

告訴我你是否途經太陽，你是否進入銀河，望見所有光芒都黯淡，而天堂不如預期。你是否愛上一顆流星，一顆沒有永久傷痕的流星，你是否想念我，當你在那裡找尋自己……

艾諾。眼淚靜靜滑過臉龐，她繼續點頭。

車子開進一個小鎮，車速放慢，她近乎貪婪看著。廊前亮著燈光的餐館，有個老頭在廊上抽菸，脫下的口罩塞在前胸口袋。英文牌招寫著禮物店的小店，飄著黃色旗幟，上面畫一個黑色野豬頭，面目猙獰仿真。

再往前，更多的黃旗插在店前，有的是可愛無害的卡通豬頭，旗上寫著歡迎，接受信用卡美金。有雜貨店，牆上英文寫著啤酒和咖啡。一個黝黑瘦削的男孩，地上攤塊布，擺幾件玩具，木刻野豬頭、吹泡泡機、發光會走的小狗。許多店關著門，有燈火的也只有顧客三三兩兩。有人戴口罩，有人不戴，口罩上印著可愛的小野豬。

「這野豬是？」

「畢達魯！我們的保護神，勇敢的戰士。」他說，車子繼續朝前開，一個大轉彎，突然停下。「到了。」

她下車，順著他的指向，看到一個臨海坡崖上，被海風吹彎了腰的林樹掩映一間小屋。他緊緊抓住她的手臂，疾步向上，一直到小屋前才鬆開。（二九）

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