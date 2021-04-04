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南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

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娓娓（二○）

桑文鶴

藍彩恩自從藍母出事以後，就一直再沒去學校。自從她的舅舅到了以後，她就從石老師家搬去了舅舅所在的旅社。後來她的舅舅來學校裡，幫她辦好了轉學的手續。她的生日是五月二十二日，可他的舅舅已經買好了五月二十日的回程火車票，所以和莫菲商量了以後，我決定在五月十九日的時候，幫她在遊戲城裡過生日。

那你叫夏啟威了嗎？成問我。

叫了。我原本以為他會當場答應，可他遲疑了好一陣子也不說話。現在想來，也許是太多的情緒一下子湧入了他的心頭。藍母的事情發生了以後，藍彩恩的身邊一直都有大人陪著，我想他還沒有和藍彩恩單獨見過面。

我對他說：夏啟威，藍彩恩很快就會離開了。你也許很久都不會再見到她了。

聽到我這麼說，他猛地抬起頭，眼睛裡似有淚水滑過。

那天的生日會只有我們四個人參加。我們在遊戲城一樓的一家小餐廳裡吃了飯，又去二樓的遊戲廳裡玩了很久，直到把買來的遊戲幣全部都花光。

我記得玩到最後，只剩下四個遊戲幣的時候，我把它們全都給了藍彩恩。當時遊戲廳裡最貴的遊藝機是一個叫「太空漫步」的機器。要兩個人一起玩，每個人需要投兩個遊戲幣才能啟動機器。因為很貴，所以玩的人不多。

我把藍彩恩拽到夏啟威身邊，然後指著「太空漫步」說：你們兩個，一起去玩一次那個吧！他們兩個人對視了一下，然後目光又都轉向我。

他們玩了嗎？成問我。

我點點頭。

他們兩個分別從兩邊的台階攀入入口，關上門，整台遊藝機開始伴隨著誇張的電子音樂左右晃動。

莫菲在我耳邊輕聲地問：你說他們兩個現在是不是在說道別的話？（二○）

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