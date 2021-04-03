「怎麼了？」

「哦，馬桶堵住了。」

「我看看。」

她想阻止，讓別人看到那惡臭和污穢，太羞恥。但是，她又的確需要有人幫忙。這是多麼小的事！她那麼能幹，高壓的跨國項目應付自如，在各地飛來飛去，但是她沒法應付通馬桶這樣的小事。所有生活上這些瑣事，都交給別人去做。她精通中、英、法三種語言，世界新奇美好的一切，就像自助餐羅列於前，任其取用。但她無法處理這種小事，無法不被這些小事干擾。她就像流落在外的公主，為了二十層鴨絨被和床墊下的一粒豌豆輾轉難眠。

男人脫掉身上的馬甲，取了湯鍋和掃把，進廁所去了。那裡傳來一些異聲。掃把柄莽撞地探入、攪動，水無力地呻吟打旋……

機會稍縱即逝。她的心跳得很急，手顫抖……

只聽得「嘩」一聲，馬桶強力吸物往下轟轟作響。她坐到了窗邊，克制內心的激動。

「好了？」她問來人。

「好了。」他看看她，「你流血了？」

「哦，來月經了。」她說，「可以幫我買衛生棉？」

「呃。」男人顯得有點窘。

「還有雞蛋 ，我總是吃雞蛋補充鐵質。」她把錢放桌上。

「過來。」他讓她坐在自己腿上，隔衣撫摸她的胸乳。她沒有抗拒，也沒有反應。他半閉著眼睛，臉上的口罩被氣息吹動著，很髒了。她可以一把抓掉那口罩，但那便是揭掉最後一層保護罩。粗糙的手探進去抓住她，這是偏愛肉的一隻手。她也閉上眼睛。

天黑，她挎著那個包，他們悄悄下樓。走往停車處路上，因為慌張，她踉蹌了一下，他及時抓住她的手臂。沒有人查問，他們就像隱形人般走過崗哨，上車。（二八）