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1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

娓娓（一九）

桑文鶴

我在黑暗裡點點頭，我說：是啊！她怕藍彩恩看到她，會想起她把她們母女趕出門的情景。而且生日沒有大人在場，小孩子們反而能放得開。

我在班裡問了一圈，那些曾經和藍彩恩走得近的同學，卻在這個時候紛紛避之不及。那個時候藍母的死訊已經在學校裡傳開，同學們避之不及的不是因為藍彩恩的母親被殺，而是隨之傳出的關於藍母職業的猜測。

她被害的第二天，我們當地的電視台就在黃金時間的法制節目裡，播出了這則新聞。新聞裡雖然隱去了被害人的真實姓名，可報導裡說，根據受害人鄰居的證詞，受害人似乎是個失足婦女。她是個帶著女兒的寡婦，生活不易、世態炎涼，不得已，她只好靠出賣自己的身體來維持生計。新聞裡把藍母塑造成了一個茶花女般悲情的形象。報導裡還說，也正因為她特殊的職業，社會關係複雜，所以破案的難度很大。

我幾乎是帶著乞求的語氣，問了一遍可能同意的同學，可他們紛紛搖頭。也許他們的家長早就告誡過她們，要離這樣的女生、這樣的家庭遠一點。

沒有辦法，我只好問莫菲這事該怎麼辦。莫菲想了半天，她問我：藍彩恩馬上就要跟她的舅舅去外地生活了，以後再也見不到了。你是不是應該問問夏啟威，看他願不願意幫藍彩恩過生日。

莫菲的語氣小心翼翼的，生怕我會生氣似的。其實她大可以放心。那個時候，對藍彩恩的同情已經遠遠壓過了我對她的一切嫉妒和牴觸。那些情緒其實還在，但是此時此刻，它們都被巨大的悲劇的現實，壓得很小、很小。（一九）

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娓娓（一○）

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娓娓（九）

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娓娓（八）

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