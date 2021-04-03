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選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

尋覓（一○）

胡剛剛

寂靜中，手機屏幕螢光亮起，來電掛件感應器炫彩閃映，機身弧線隨著響徹胸口的旋律振動。最後，一切重歸寂靜。

宿舍同學說：你的鈴聲真好聽。我輕描淡寫道：哦，MJ的歌。

2006年5月，傳言MJ有意觀光上海。粉絲俱樂部成員們夜以繼日，為誰能獨占他唇槍舌戰，較量各自創作的綁架案劇本，示威愛的排他性。情節巨細無遺，描繪活色生香，氣勢咄咄逼人，棲踞另一個頻道的我倍感力不從心，悄悄退出討論。愛無關所有格──我未曾張貼的觀點，會被當作葉公好龍吧！

記得互聯網普及前，我靠新聞上有骨無膏的判辭和自身局限的常識，笨拙、樸素又機械地與他共情──他結婚，許多粉絲遺憾，我為他雀躍；他離婚，許多粉絲雀躍，我為他遺憾。

我無條件跟隨他的光，因偏振遭到過質疑：「你對他不是真愛。」

真愛是什麼呢？真愛逃得出等級制度嗎？假設振動的傳播方向一致，那麼由質點運動特性所決定的橫波或縱波，是否也有高下之分？我百口莫辯，只得閉口不言。

多希望身旁能有百結，攜我找回只有我倆熟悉的語境，用來暢敘幽情。不必斟酌戲謔、粉飾異見、配戴假面。米開朗基羅如是說：「多麼空虛的靈魂，才會無視赤足勝過鞋履、肌膚美過衣裝的事實？」可我碰不到百結的替身，哪怕僅僅是刻木為鵠之人。分別越久，與他在夢中的交談就越合拍，我又執拗地想，這樣的交談務必在夢裡進行，除非我破繭成蝶。

然而MJ，我即使在夢裡也沒見過。只有一次，他幾乎要露面：演唱會上，我被人山人海圍困、推擠，雙腳懸空，如泉赴壑。（一○）

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