她低頭喝開水，狀似不經意，「所以，你幫忙送人來這裡檢疫，也負責，送沒病的人出去？」

「有病，留下，沒病，出去。有病，身體好的，扛一扛，慢慢好了。病得嚴重，醫院醫生沒有，送另一個地方。」

「另一個地方？」

「昨天才送一批，十來個。專車接，全部消毒，穿防護衣。人少了，很多房間空著。」

她再也吃不下。這裡沒有醫療資源，竟是拚運氣、等死的地方？她沒有量體溫，也沒人查。

「你還想知道什麼？」男人說，那口氣裡有種得意，像在耍弄一隻小動物。

「我想知道，」她深呼吸，「我們能去海邊的小酒館嗎？」

「好吧，天黑以後。」

她不知道他說的話哪些是真、哪些是假。她早就把所有卡證都拍了照片，電腦裡也存一份。把錢分幾處放：皮夾、口袋、床墊下和書頁間，證件和信用卡 藏在休閒鞋的鞋墊下。小挎包裡頭塞了皮夾、手機 和護照。護照的體積實在太大。她寬慰自己，只要他還戴著口罩，這些東西一時還不會被拿走，或摧毀。

在一個連人民生命都顧不上的地方，在一個體制混亂、貧富差距這麼大的地方，她不能信賴有什麼機構會單憑她說的話，著手替她重辦證件，除非她能證明自己是誰，這是死胡同。她甚至說不清故事裡男主角是誰。拿不出必要的證件，他們可能乾脆把她關起來。在他們眼中，她就像個說胡話的瘋子。

她肚腹隱隱作痛。也許那個庫伊什麼的果子太酸，也許她喝的生水在作怪。也許，她真的生病了。她去廁所，皺著眉頭出來。男人一直盯著她。也許在她去洗手間時，曾飛快翻過她的東西？這個房間一覽無遺，沒有藏匿的地方。（二七）

➤➤➤陌生地（二六）