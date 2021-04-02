我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

娓娓（一八）

桑文鶴

她不得不告訴我這些，是因為警察和街道上的人都來找過她，說藍彩恩現在成了孤兒，而她在這個城市裡唯一的親人就是我媽。他們幾次三番地來家裡，試探地問我媽，看看我媽有沒有收留藍彩恩的可能。與此同時，藍彩恩住在了石老師的家裡。石老師和他的妻子結婚多年，一直沒有孩子。他的妻子也很喜歡藍彩恩。

我媽並非沒有想過，而她一旦這麼做了，就勢必無法再瞞住我。我媽問我意見的時候，我還沉浸在舅媽死訊帶來的震驚裡。死了，被人勒死，這樣只會發生在懸疑電影和《福爾摩斯探案集》裡的事，竟然就發生在我的身邊，這超出了我的消化能力。我一時語塞，什麼也說不出來。

小恩太可憐了。我媽邊說邊哭。此時此刻，她肯定忘記了她和舅媽之間的恩怨。舅媽的死像投進陳茶裡的石頭，盪起了昔年的舊渣，她又想起了自己的表弟，想起他們小的時候，在院子裡柳樹下的大涼席上玩耍納涼的情景。

第二天，我媽找到了來過家裡的警察，告訴他們，自己願意收留藍彩恩。可警察卻說，他們聯繫到了在外地的藍彩恩親舅舅，他現在正在趕來的路上。在電話裡他們已經講好，他離開的時候，會帶著藍彩恩一起走。

我媽去商場給藍彩恩買了一身新衣服、一雙新鞋子，還給了我兩百塊錢。她說：小恩的生日快到了，你叫上幾個同學，你們小朋友一起幫她慶祝吧！

你的媽媽是個善良的人。躺在我身邊的成沉默地聽了很久，然後說。（一八）

警察 電影

上一則

老友冬陽

下一則

風吹雪的等待

延伸閱讀

體重曾達160公斤…拍反詐公益片 29歲吃播網紅「泡泡龍」猝死

體重曾達160公斤…拍反詐公益片 29歲吃播網紅「泡泡龍」猝死
吳孟達走得急

吳孟達走得急
「5號公路殺人魔」暴斃獄中 解剖證實遭獄友勒死

「5號公路殺人魔」暴斃獄中 解剖證實遭獄友勒死
追尋（一○）

追尋（一○）

熱門新聞

作者章緣在上海所住的隔離酒店的房間。（圖片提供．章緣）

我在隔離酒店（上）

2021-03-27 03:02
林志玲將擔任現代藝術導賞員，為各地藏家介紹重點拍品。（圖：蘇富比提供）

林志玲化身最美導覽 線上帶你看蘇富比現代藝術拍品

2021-03-31 20:30

中國超市的味道

2021-03-23 02:06
隔離期間的早餐。（圖片提供．章緣）

我在隔離酒店（下）

2021-03-28 03:05
「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」—乾隆皇在此款印章中刻下父親並非靠「奪嫡」坐上龍椅的證據。(圖／香港蘇富比提供)

隱藏「雍正奪嫡」闢謠證據 乾隆這款印章拍賣

2021-03-25 18:56
黛安 ∕圖

偉大的友誼

2021-03-30 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額