她不得不告訴我這些，是因為警察 和街道上的人都來找過她，說藍彩恩現在成了孤兒，而她在這個城市裡唯一的親人就是我媽。他們幾次三番地來家裡，試探地問我媽，看看我媽有沒有收留藍彩恩的可能。與此同時，藍彩恩住在了石老師的家裡。石老師和他的妻子結婚多年，一直沒有孩子。他的妻子也很喜歡藍彩恩。

我媽並非沒有想過，而她一旦這麼做了，就勢必無法再瞞住我。我媽問我意見的時候，我還沉浸在舅媽死訊帶來的震驚裡。死了，被人勒死，這樣只會發生在懸疑電影 和《福爾摩斯探案集》裡的事，竟然就發生在我的身邊，這超出了我的消化能力。我一時語塞，什麼也說不出來。

小恩太可憐了。我媽邊說邊哭。此時此刻，她肯定忘記了她和舅媽之間的恩怨。舅媽的死像投進陳茶裡的石頭，盪起了昔年的舊渣，她又想起了自己的表弟，想起他們小的時候，在院子裡柳樹下的大涼席上玩耍納涼的情景。

第二天，我媽找到了來過家裡的警察，告訴他們，自己願意收留藍彩恩。可警察卻說，他們聯繫到了在外地的藍彩恩親舅舅，他現在正在趕來的路上。在電話裡他們已經講好，他離開的時候，會帶著藍彩恩一起走。

我媽去商場給藍彩恩買了一身新衣服、一雙新鞋子，還給了我兩百塊錢。她說：小恩的生日快到了，你叫上幾個同學，你們小朋友一起幫她慶祝吧！

你的媽媽是個善良的人。躺在我身邊的成沉默地聽了很久，然後說。（一八）