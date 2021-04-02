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尋覓（九）

胡剛剛

暗影凹陷中僵臥的蚯蚓、蠕行的蛞蝓、殘破的蟬殼、斷裂的蜂翅，連同紋路精密的苔蘚和色澤鮮明的蕈類，構成我盲區中雌雄同體的微觀密林。

多美啊！鄰居種植的淺粉色山茶花整朵、整朵掉落，像冥幣一樣，覆蓋了草葉沉積的骨殖。充血的瓊苞盛開在將死的季節，心再寒，也拒絕凋謝。

想起遊玩哥斯大黎加目睹過的、上百隻長鼻浣熊浩浩蕩蕩穿越窗前棕櫚林的奇觀。父親做為奇觀的組成部分，自始至終睡在繩網吊床上，對身畔發生的一切，渾然不覺。

煙火流絢，通解累世迷暗，我擦肩而過，與你毫不相干。

從初中到高中，逐漸有同學知道了MJ。彷彿看到隧道盡頭的光，我按捺不住歡愉，與她們分享所愛。誰知他的名字一出口，便被嘲諷切斷，你怎麼喜歡那個怪人？莫非你也是變態？一次、兩次，大大小小的白眼，堵死了我的萬語千言。

原來，我以為的生機，是把我拖回死寂的誘餌。希臘神話中勇闖地府營救亡妻的奧菲斯，看到來自人間的微光後放鬆了警惕，忘記冥王的叮囑「不許回頭」，轉身望向妻子。頃刻間，妻子墮入黑暗，永不得返。奧菲斯五內俱崩，躲入色雷斯巖洞，直到氣絕。

欲速則不達。重置心態的方式，莫過於回到MJ的音樂中，汲取唯我所能體會到的寬慰與鬥志。上大學後我有了手機，藍屏翻蓋，小巧得能當項鏈。我摸索出作曲功能，鍵入Who Is It副歌簡譜加雙聲道伴奏，設置成來電鈴聲。盼望來電，又拖著不接。心血來潮時，我會故意用座機撥打自己的手機號。（九）

➤➤➤尋覓（八）

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