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杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

陌生地（二六）

章緣

「他們說，報告還要幾天，你還不能自由。十四天，十四天觀察。」

「十四天？！」

「你的機票，過期了？」

「昨天就過期了。」她喝一口水，「沒有機票，我回不了家。」

「再買一張？」

「我沒有帶那麼多錢。」

信用卡？」

「你知道現在那些發卡銀行多小心，出境旅行，要先通知他們，否則卡刷不過。」

「你沒有通知？」

她當然通知了發卡銀行，這是度假，要花錢。

「沒有，我想我有機票，還有一點現金。你不是告訴我，這裡物價很便宜，而且你說……」她住嘴。你說我們有彼此就足夠了。

男人沒有追問，說起別的，「那個小酒館，我出了點錢。但是，我兄弟是老闆，他負責一切，你知道的，進貨、買賣、招人、清潔，所有事。」

「那個海邊的小酒館？」

「關門了，自從這該死的傳染病，顧客不見了。」他搖頭。「所有一切，都那麼……」

「沒有希望？」

「沒有希望、沒有意義，不知道該死的明天要做什麼！」

「那我們就活在今天。」她微笑，「走吧，去酒館，裡頭還有喝的嗎？」

「都拿得差不多了吧？不知道，也許後面壁櫃……」

「我們去吧！你不是領導嗎？警衛會聽你的。」

「誰告訴你我是領導？」男人瞇起眼睛，食指扣著桌面，「我告訴你我是誰，是他們拜託的，生病太多，醫院沒有，醫生和護士沒有。死人，越來越多，拜託退休的、沒有執照的，拉馬凱凱魯也好，都好，都需要。所以，我來了，他們讓我協助檢疫。」

他搖頭，雙手抱胸，「我們這裡，從來沒有這種。他們說，這是大陸病毒，是外面的人帶進來的。」（二六）

退休 信用卡

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