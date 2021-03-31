賣餅的人告訴她，這不是乞丐，是某某的女人。自從嫁到他們這裡，精神就漸漸不正常了，養了兩個娃兒，不照顧，成天往外面跑，胡言亂語嚷著，也不知道說的是哪個地方的話。

她家裡人知道嗎？她問。

賣餅不再說話了，低頭專心烤餅。

地陪告訴她，這八成是拐賣來的媳婦。她不懂，地陪解釋給她聽，這裡山險水惡，男人娶不上媳婦，有人販子就拐了年輕女人賣進山。像你這樣，長得一張X地人的臉，卻不懂這裡的事，在大城裡沒問題，到了其他地方就容易出事。不拐你拐誰，你跟誰求救？話都說不通。

她落入了陷阱？

如果，她繼續扮演那個來自異鄉的情人，天真任性、毫無機心，是否能脫離險境？重要的是，不要激怒他。她像在雲端 開會時那般思考。要逃出去，千萬要冷靜。

當他終於開門進來時，她卻撲了上去，像個瘋子搥打他的胸膛，嘴裡說：我好餓、好餓。他的口罩被抓掉一個耳掛，露出半張臉。

「拿去！」男人連忙塞過來一個紙袋。她趕緊打開，就像那個拿到烤餅的瘋女人。幾個綠色小果子，帶著綠葉，可能是樹上摘的，一包土司，跟上回一樣的那種魚罐頭，還有一把長嘴壺。

「你燒水喝吧！瓶裝水是觀光 客喝的，夷達古那呀！」她注意到他今天比較放鬆。

她裝了半壺水，放到爐上。打開土司，艾諾自動去開罐頭。

「這是什麼果？」

「伊庫。有點酸，酸酸甜甜。」

她把伊庫洗了切片，跟魚肉一起夾在土司裡，魚的腥味淡了。再來一杯開水，她的肩頭鬆了。男人一直看著她。

「想去海邊？」

她眼睛一亮，「可以嗎？可以嗎？」像個小女生那樣發嗲。（二五）

➤➤➤陌生地（二四）