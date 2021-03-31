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1張圖：美病故破55萬 已施打1億4760萬劑疫苗

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

娓娓（一六）

桑文鶴

第二章

1

去重光醫院住院之前，最長的一份工作我做了三年。那是我大學畢業以後的第一份工作，我很珍惜，也很喜歡。但後來我不得不放棄，原因是一場失敗的辦公室戀情。戀愛的對象是我的上司，他姓成，名字我就不提了。我就叫他成吧！

那大概是除了夏啟威以外，我離婚姻最近的一次戀愛了。成大我六歲，是我們部門經理。他有過一次短暫的失敗婚姻，這一點在別人看來也許是個減分項，但經歷過的挫折讓他的身上有了一絲隱忍和悲情的滄桑感。他的成熟和憂鬱，吸引了我。

我們的開始很平淡，過程也沒有多少轟轟烈烈。最驚心動魄的時候，也不過是在公司裡相視一笑，差一點被同事發覺。每個不需要加班的周末，我們都會避開可能會有同事以及熟人出現的街區，一起去看場電影。如果天氣不好，我們就會一整個周末都待在屋子裡。

他的家是一套一室一廳的小公寓，是他離婚後買的二手房。他是個熱愛生活的人，從裝修到布置家具都是他自己完成的。他很會做飯，也很會做家務，就連窗台上放著的幾盆綠植都照顧得很好。

第一次在成的家裡留宿後，他提出讓我搬過來同住。他當時正站在廚房的水槽邊洗碗。早餐是他親手包給我的餛飩。那天是個晴天，陽光充足，照在那個正在洗碗的男人身上，讓他的全身都閃耀著暖暖的柔光。雖然沒有那種直入骨髓的深刻，但就在那一秒，我覺得，如果就這樣，也不錯。

我走到他的身後，用胳膊環住他，把臉埋在他的後背裡。

我們同居三個月後，成帶我見了他的父母。（一六）

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