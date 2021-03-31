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「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

尋覓（七）

胡剛剛

除非鰲頭獨占並以絕對優勢領先，才有可能自保。否則實力越接近孫山之流，越容易因節外生枝的變故被淘汰出局，比如學分權重的調整，或者臨時安插的加分規則。不甘居中游的人，要有足夠敏銳的嗅探器來竊取屈指可數的機會，還要有人畜無害的外表、招招致命的指爪和冷若冰霜的心腸。

於是單純至上的我備受打擊，當意識到知己成為稀有物種的同義詞。即使為友誼拉鉤上吊一百年不許變，也無法避免一個假期後的漸行漸遠漸無書。

也有過名義上的摯友，不過我不在意跟她說過什麼，更不在意因說過什麼，對她產生依賴感。反正無論我說過什麼，她都不記得。她像所有對我視而不見的人一樣，給我足夠的時間知難而退。可我仍然感謝她，至少她願意與我拉鉤上吊。很多人行動起來遠不及動口時那樣動人，更多的人，口都懶得動。

一次大考發揮失常後，我聽到電台裡播放MJ的Childhood：「沒人理解我……人們說我怪異，因為我迷戀孩子迷戀的東西，那是對我缺失童年的補償，那是我的宿命。」旋律之輕與歌詞之重的反差，擊垮了我強撐的強硬。不勝我執的負荷，怨自己迎合不上命運女神雲譎波詭的笑容，到底什麼是永恆，是否不永恆才是唯一的永恆？

我幻想時光倒流，假如只有三次機會糾錯，我要如何展露鋒芒，才能讓百結注意我、接近我？我幻想與他偶遇，假如只有十分鐘共處，我要拋出什麼樣的話題，才能讓他重識我、欣賞我？我可以花好幾個小時構思，細緻到每句對白的停頓、每個停頓的表情。（七）

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