總有人因為害怕受傷而渴望麻木，也有人認為自己麻木而渴望知覺。然而，輕盈的羽毛只要一點點風就會飛起來，敞開的心靈只需要輕輕觸碰就會歌唱。

11

「沒有羽毛也能飛，拍拍翅膀就升天。」

我們都能飛翔，思想是飛行員，身體只是乘客而已。

早些時候，我並不知道思想和身體的關係。有一段時間，我只是感覺身體很輕，以至於以為自己一直在飛行。

有一天我跌倒時，我以為跌倒是真實的而飛行是虛幻的。事實卻恰恰相反。假如我沒有創造一個比天空還低的地方，我不就一直在空中嗎？我甚至不會落入這個有高低之分和判斷的世界。

「沒有重量的羽毛，永遠不會墜落。」

12

「雪是白的，羽毛也是白的。你是透明的，我也是透明的。」

那天肯定是下雪了。

喬伊曾經笑我喜歡白色，說白色幼稚而俗氣，太天真、太簡單，沒有層次、沒有誘惑力。也許是吧！但這無關緊要。

如果我看到的是美麗，而我感到的是幸福，那就讓我幼稚、俗氣、天真、簡單，永遠不複雜吧！

喬伊說話時從他嘴裡吐出的氣，和雪一樣是白色。這個雪白的世界慢慢變成透明，以至於沒有任何東西能夠逃脫我的視線。所有的東西，都在我的視線裡融化。

13

「時間很輕，輕得連羽毛都承載不住。」

時間只有在痛苦的時候才是沉重的。當喜悅取代了痛苦，時間就越來越輕，最終再也沒有重量。

14

「我躺在毛與毛的縫隙中，安靜地睡去了。還會醒嗎？」

我曾經很想消失，不知道是因為太悲痛、太快樂，還是覺得存在人間很辛苦，只是想像冬眠一樣休息片刻。

當我醒來時，發現身邊有一根羽毛寫著：「鴨鴨變成羽毛了，越變越小。」

消失的都是未曾有過的。文字、羽毛、鴨子。

15

「羽毛在笑，你有沒有看到？羽毛在唱歌，你有沒有聽到？它拉著你的手在跳舞，你知不知道？」

我無法證明喬伊或任何人是否曾經和羽毛有過這樣的經歷。但這不重要，重要的是我能知道的，也就是我自己是否看到、聽到、經歷到了。

我曾經以為分享幸福是一種義務，這種義務卻往往在一夜之間變成噩夢，讓所有人痛苦不堪。

真是荒謬！何必管別人是否看到我所看到的東西！假如我當羽毛的內容完全是對我自己講的，一切都很自然。

16

「羽毛突然飛走了。」

有時候，羽毛會突然飛走。我還沒來得及看看它們的內容呢！也許，有些羽毛長出來就是為了這樣飛走的。

「羽毛累的時候，也是在飛翔的。」

我曾經相信羽毛飛久了會累，就像我奔走多時會疲倦。但是羽毛其實不會累，它只是乘風而行而已。說不定人的一生也像羽毛，只是自己沒有發現而已。

我曾經以為自己死了，但生命並沒有間斷。無端飛走的羽毛是一場夢，當我醒來時，我發現自己完好無損，並且繼續長著帶有訊息的羽毛。我為一些無關緊要的事情走神了，暫時忘記了關注生命的核心。

17

「天使 和魔鬼的羽毛都是黏上去的，鴨鴨的羽毛卻是長出來的。」

善與惡都是人生舞台的道具，但愛是真實的。

18

「羽毛要說的話，風都知道了。」

小學的時候，我曾經有一個要好的朋友小美。我們喜歡玩心電感應的遊戲，呼喚對方不說話，傳遞訊息也不說話。比如說，我們分別站在教室兩邊的走廊，看誰感應到其中一方的呼喚，就走過去和對方會面。我們想說什麼話也不說出來，讓對方寫出來，看看是不是心中所想。

那段時間，我們陶醉在神奇的默契中，就像生活在人間以外的仙境裡。但我們畢竟身處人間，仙境的節奏很快就被各種瑣碎的俗事打亂。默契淡了、遊戲停了，人長大了，各奔東西。

小美和我都以為我們是了解風的羽毛，能夠掌握風的語言而一起隨風飛行。後來我遇到了喬伊，以為我是羽毛遇到了風而飛起，他以為他是遇到了羽毛想停下的風。

其實，每個人都是羽毛，也是風。風是羽毛的心靈，羽毛是風的身體。風的舞蹈沒有羽毛來顯現，是看不見的。

19

「羽毛的方向只能由風來決定。」

我曾經以為，假如我是羽毛，風可以是一個人、一份好工作、一個愛好、一種作息、一件事、一個物品、一個地方，甚至一段時間。後來我發現，假如我是羽毛，風就是生命。我什麼時候會起飛、去哪裡，又在哪裡落下，都不是我說了算的。但是羽毛隨風飄揚，一切順其自然，絲毫不費力。

20

「羽毛，不是『這一根』羽毛。」每根羽毛都一樣潔淨、完整、美麗。

現在我知道，我既是鴨子，也是羽毛，更是風。我再也分不清鴨子和羽毛、羽毛和羽毛、羽毛和風、風以及其他所有事物之間的區別。（下）

➤➤➤毛毛細語（上）