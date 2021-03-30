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1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

陌生地（二四）

章緣

「為了他，你要振作。你說過他為你犧牲，把讀書的機會讓給你，為你打架，打得頭破血流……」

「我的兄弟！老天怎麼把他帶走了！」

「你要為他好好活下去。」

他的頭往她胸衣裡蹭，含住她的乳頭，彷彿求索安慰的乳汁。

她溫柔地推開，坐起。

「不要開燈！」

「不開燈。」她說，「我了解你很難過，我也覺得要發瘋了，我可以陪著你，去海邊或什麼地方透透氣？散個步，也許？我們都需要。」

他沒說好或不好，只是再次把她壓在床上。

男人離開後，她躺在床上，撫摸著自己的裸身。她已經不在乎這床鋪、床單是否潔淨，臭蟲是否蠢蠢欲動。這不是星級酒店，她自嘲，我也不在度假。幾天下來，她的胯骨更加突出了。他還是不曾愛撫她的骨頭，對她扮死的作愛方式，似乎不甚滿意。

6

第六天。

只餘一片不新鮮的麵包，她抹上厚厚一層果醬，慢慢一口一口吃完，桌上的屑也用指頭沾起吃淨。然後挖出果醬，直接送進嘴裡，直到那味道讓她作嘔。擰開水龍頭，喝了點顏色可疑的生水，肚子發出抗議的咕嚕聲。

為了工作，她常在Y地和X地兩邊跑，手機有雙卡，來C島沒開通國際漫遊。天天跟艾諾在一起，短短五天四夜，機場也有無線網路……這些想法沒錯，但是一切錯得太離譜。史提夫開始找尋她了嗎？有沒有可能發現她中途在C島停留？

她曾到過X地西南一個山村，拍攝當地少數民族的服飾。她記得在一個賣烤餅的小攤前，看到一個裙子、長褲胡亂披掛一身的女乞丐。她買了塊烤餅遞過去，女乞丐用奇異的眼神看了她一眼，一把攫過，很快走到路邊坐下來大嚼。（二四）

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