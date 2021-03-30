我心底湧出一陣狂喜，但又很快冷靜下來。我正想問他藍彩恩在哪裡，公車進了站。人群一下子都擁到車前去。他側著身子擋住人群，給我闢開一條路，我上了車。

車很擠，他抓著手環，勉強站穩。我站在他旁邊，隨著煞車轉彎一起東倒西歪。他也許是猶豫了一陣子，可還是抓住了我的肩膀。

你可以靠著我，他說，說話的時候並沒有看我。

我點點頭。自己盡量踮起腳尖，抓住扶手。我告訴自己，他是藍彩恩的男朋友，可還是在確認他沒有注意的時候望向他。他的側臉很好看，是書裡描述的那種稜角分明的美少年的臉。我離他這麼近，我真希望這趟搖搖晃晃的公車之旅，永遠都沒有盡頭。

那個下午我一直處在一種受寵若驚的狀態裡。我們去了書店 ，他幫我挑了兩本參考書，還說自己家裡另有幾本可以借給我用。去藍彩恩家偷窺的事情讓我忘到了九霄雲外。從書店出來，我們又在街邊的小店買了奶茶。我的是香草口味的，他的是咖啡 口味的。

這個下午，從我在公車站碰見夏啟威的那一刻，到我們揮手分別的那一秒，我自多年之後的某一天開始，不得不無數次如審查電影 般，將它在腦海裡一幀一幀地分析、回放。

之所以會這樣，不是因為那是難得的，我與他獨處的時光，也不是因為這個下午我花光了身上所有的零用錢，而是，在我與夏啟威在書店裡頭碰頭地研究參考書的時候，從石老師家補習完數學回到自己棚戶區家中的藍彩恩，發現了躺在床上的，自己母親的屍體。（一五）