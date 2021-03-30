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1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

尋覓（六）

胡剛剛

得意於自己的小伎倆，我天天追蹤櫥窗布置進展，發現跟百結的照片並排，喜不自勝。剛揚起嘴角，身後飄來班花的說笑，幾秒後，聲音漸遠。我回頭望去，班花步步生蓮，與校足球隊隊長並肩暢談，他們身後，跟著噤若寒蟬的百結。

鼻子一酸，保持上揚的嘴角接住一顆淚，又苦、又澀、又鹹。

後來，我如願考上全市最好的中學。百結報考的學校不足以匹配他的實力，面對老師的疑問和勸導，他堅持己見，說家近是寶。數月後，母親遞給我當期《北京晚報》：「咱家隔壁中學的藝術團上報了，這個，是不是你小學愛跳舞的女生？」照片上練習軟開度的女孩們一字排開，不看鏡頭的班花，是攝影師圈定的焦點。

我早該猜到的。

再沒見過百結，我偶爾聽母親轉述周叔叔的見聞，說百結書房的燈沒在凌晨兩點前熄滅過，說百結經常在上下學路上捧著課本，眉頭緊鎖，邊走邊複習。攏共幾步路，還分秒必爭，至於嗎？周叔叔不解。

我理解。中學伊始，戰役打響，昔日的輝煌洗牌，多少次拿自身長項與人抗衡，敗北後才發現對手亮出的只是短板。在權威層視中高考科目外全部活動為不學無術的洗禮中，生存之道等同於休眠特性，雪藏野心，趕在分數排名踐踏尊嚴前，適應群體中優先級最低的位置，像信封書寫順序──國家、省、城市、區、街道、門牌，最後，才是姓名。疲倦裹挾的姓名筆畫潦草，不配享有優質待遇。

資源短缺下的競爭格外殘酷。（六）

北京 足球 攝影

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