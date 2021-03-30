我曾經對喬伊說，我是一隻鴨子，想在我的羽毛上寫下我想說的話，然後把它們像傳單一樣發出去

「你不必寫啊！從你身上長出的羽毛，每一根上面都會寫著這些話。」喬伊說。

喬伊說得對。我多年來收集的羽毛，上面都寫著我的話。它們從我身上長出來，什麼時候長的、上面寫什麼，連我自己都不知道。我只有在它們掉下來之後，撿起來閱讀，才會發現它們傳遞的訊息。

有些羽毛上面沒有字，大概因為沉默也是一種內容吧！沒有字的羽毛，我把它們收集起來，做成了鴨毛枕頭。其餘有字的羽毛，我就把它們的內容抄了下來，翻譯成人類的文字，以便和大家分享。

1

「靈魂是身體，身體是眼睛。」

有時候，我覺得身體比羽毛還輕，就像完全融在靈魂裡，而不是身體承載著靈魂。有時候，我覺得身體的每一處都是眼睛，看得見周圍的每一個角落。

我沒有辦法把這種視覺用文字描述出來，但是有那麼些瞬間，我和某些人或物，在意想不到的地方，彷彿同時經歷著非常相近的體驗。

比如我在早晨醒來，聽見窗外的北美紅雀在歌唱，就像自己停在樹林裡的枝頭上，羽毛被風吹得輕輕飄動。北美紅雀的歌就在耳邊，牠像躺在我的被窩裡，把身上的羽毛睡得燙燙的。

比如我在跳舞，兩人和音樂一同消失在舞海裡的時候，舞伴會說：「如果我們剛剛被扔到月球，我也不會發現的。」

2

「因為喜愛河流，我拔下一根羽毛，放在水面上。接下來，我只能讓水載著它走了，不管到哪裡。」

喬伊特別喜歡這根羽毛。他就像一條河，雖然不是唯一的一條河。

我小的時候很容易對人產生強烈的情感依賴，一旦喜歡一個人，就非常害怕有一天必須分開。但是帶著恐懼和喜歡的人在一起，是很大的精神包袱，這使得後來的分開反而像是解脫。

做為身體，我們當然會分開，因為我們有不同的身體。但是身體並不能喜歡對方，也不能結合。雖然每個人看起來都是有身體的，但我們真正喜歡的從來不是身體。只有心靈能夠結合，而心靈從一開始就是不會分開的，「結合」的感覺，其實是對我們本為一體的認知。「分開」是一件人覺得會通過身體發生，心靈上卻不可能的事情。

假如我喜歡的人是河流，我就像水面上的羽毛，流啊流就變成了水。

3

「我的羽毛掉光了。你還認得我嗎？」

如果我是一隻鴨子而掉光了羽毛、如果我是一個人而掉光了頭髮、如果我的外貌完全變了，你還認得我嗎？假如你愛我，你一定認得我。而像你所說的，你做為你、我做為我，不可能不愛對方。

4

「我的羽毛沒有正面和背面。」

就像我的心一樣，沒有正面和背面。每一面都是正面，每一面都是全面。

5

「天冷的時候，羽毛可以當被子。天熱的時候，羽毛可以做扇子。但是在鴨鴨的世界裡，羽毛只是裝飾。」

羽毛在世界上是有用的。但是在那個我做為一隻鴨子生活、長著有字羽毛的地方，羽毛只是裝飾。這當然也是有用的，只不過當所有的需求都被滿足時，也就不需要任何東西有用了。

這些羽毛很耐看，它們裝飾著我另一個沒有真正存在過的身體。

6

「我躲在羽毛縫中偷偷看你，你知道嗎？」

很多時候，我不喜歡被發現。但是我卻發現，不被發現是不可能的，只不過最後一個發現自己的往往是自己。

7

「這是一個不會壞的電話，用它打給我沒問題！」

認識喬伊的時候，手機 還沒有發明出來。我們不是在上學就是在上班，講電話很不容易。再碰到電話故障的情況，更是叫人心急如焚。

如果用一根羽毛就能通話，該有多好！

確實可以，直到不可以。原來電話或者羽毛，都與通訊無關。

8

「你只要輕輕對這根羽毛吹口氣，它就會為你唱歌。」

我曾經很希望有人能夠這麼做。我望著自己的羽毛發呆，等著吹羽毛的人出現。我怎麼就沒想到自己吹它呢？

現在我想到了，馬上就做。我拿起羽毛，輕輕對它吹了一口氣。它馬上給了我回應，唱起動聽的歌謠，為你、為我。無論你是誰、我是誰，此時此刻你就是我愛的那個人。

9

「哇！我身上怎麼長出你的羽毛了？」

現在想來，這是一點都不奇怪的事。你是我的一部分，我身上當然會長出你的羽毛！

「羽毛會呼吸，每口氣都有世界、都有你。」這根羽毛說的也是一樣的事情。

你既然在我心中，而我愛著心中有你的我，我怎麼能不愛著你？

10

「小心！哪兒都有感覺喲！」

這根羽毛的內容看起來讓人有點緊張。哪兒都有感覺，那豈不是超敏感？超敏感不是很容易受傷嗎？不過超敏感也很容易快樂，這根羽毛的內容看起來也像一種邀請。（上）