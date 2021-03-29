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舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

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陌生地（二三）

章緣

一來一往，他們的溝通仍是那麼有默契，字裡行間的玩笑和調情，總把她逗得哈哈大笑。通信在半年前中斷了，忙於工作的她並未在意，一直到要出發前幾天確認行程，才又收到回覆，簡短但確定。

再重逢的艾諾，是一個陌生人，摰愛兄弟的死亡，徹底摧毀了他。他心中想必無比自責，一直以來，他是家中的寶貝，姊妹呵護、哥哥保衛，有高學歷、好工作、女人緣……是這個悲慘家庭希望之所寄。當他在巴黎和歐洲其他地方徜徉時，他的家人在做什麼？

艾諾說她是「被寵壞的女人」，他不也是「被寵壞的男人」？

是或不是？

他說檢驗報告出了問題，卻不說什麼問題，也不說該如何解決。依她習慣的邏輯思維，有問題就重做，至少先有結果出來，陰性或陽性，再談其他。讓她待在這裡，什麼意思？難道她不在C島的疑似患者數據裡，甚至不在檢疫名單數據裡，當她被帶離機場時就蒸發了？但她有入境記錄，不是嗎？只要有人去查，總會查到她是被誰帶走、檢疫情況如何。會不會C島其實已經陷入混亂，沒有人或單位有餘暇去想到有這麼一個人？她住進這棟樓並沒有登記。

晚上十點多，她已經熄燈平躺。門開了。一個人影直接走到她床邊，濃重的酒氣，一隻粗糙的手摸她的臉。她假裝從夢裡驚醒，發出含糊不明的聲音。一顆頭顱埋進她胸口。她撫摸，那張臉上流著眼淚。

「怎麼了？」

一聲嗚咽。

她繼續撫摸，像母親撫摸孩子，低語：「你悲傷？因為……他死了？」

「他死了，就這樣死了……」（二三）

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