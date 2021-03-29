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娓娓（一四）

桑文鶴

光叔是和莫菲她爸齊名的流氓，整個城市裡，凡是跟男盜女娼有關的逸事，就沒有他不知道的。

我搖搖頭。算了吧！我說，我放棄了。藍彩恩的媽媽怎麼樣，也只是她的事，跟藍彩恩有什麼關係？況且，他也許是真的喜歡藍彩恩。

莫菲恨鐵不成鋼地搖搖頭，你別忘了，當初她媽是怎麼害了你家，她又是怎麼搶了夏啟威的。如果沒有她，現在和夏啟威手拉手的可就是你。

莫菲說得沒錯，我從來沒有忘記這些。可是接下來該怎麼辦，我們完全沒有頭緒。在我們原先的設想裡，夏啟威收到信後，肯定會去質問藍彩恩。這樣，如果藍彩恩媽媽的事是真的，他自然不會再與藍彩恩在一起。如果藍彩恩媽媽的事不是真的，那受到這樣的猜疑，藍彩恩肯定也會覺得受到了天大的侮辱，肯定也不會和夏啟威在一起了。

我的腦中一團亂。莫菲離開後，我思來想去，還是決定自己去藍彩恩家看看。

從我家住的胡同出去右拐，走五十米就有一個公車站。在那上十路車，坐五站，就可以到藍彩恩現在住的地方。我在車站等車的時候，有人突然來拍我的肩膀，我回過頭去一看，竟然是夏啟威。

你在等車啊？他笑著對我說，要去哪？

我，我想去教育書店買些參考書。我不能說出真實的去處，只好撒了謊。

你呢？你來看你姨姥姥嗎？我問他。

他沒說話，只是搖搖頭，臉上浮起一個笑。

我陪你去吧！他忽然說。

什麼？

書店，你不是要去嗎？我陪你去吧！

我嚇了一跳。抬頭看他，卻不像是開玩笑的樣子。（一四）

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