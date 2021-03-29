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尋覓（五）

胡剛剛

「可惜，他心中的公主不是我。他喜歡班花，一個鬈髮披肩、長裙及踝、舞姿撩魂的女生。每逢他望著班花出神，我胸口就像壓了石頭。嫌棄自己的外表，我常躲進廁所，對著鏡子練習微笑，直到唇角抽搐、視線模糊。無法讓他喜歡我，我只有努力考上全市最好的中學，讓大家記住我，讓他記住我。」

畢業前的歲末，他送我一張貼滿亮片的天藍色賀卡，史努比環抱的棉花糖雲朵托起他端莊的字跡：「祝你新年快樂」。

他告訴我：「班裡惟獨你，年年送我賀卡，所以我把最漂亮的給你。」

「謝謝。」我說。我還能說什麼呢？那陣子傳言他送給班花的賀卡被原封退還，他為此愁得吃不下午飯。

我想安慰他：百結，你送我的賀卡，不管裡面寫了什麼，我都留一輩子，我會給它包上透明書皮，不讓亮片脫落。我會把我寫給你但不會交給你的信夾在裡面，然後跟它一起鎖進抽屜。要我如何告訴你呢？百結，我也曾瀕臨崩潰。無損的雪花、冰凌、皮影戲、胭脂色霧氣、霓虹、肥皂泡中太陽的真身，那些華麗卻不復現的瑣物如凌遲般折磨著我。說不清讓我著迷的是它們還是你，但你不會知道，它們給我的悲戚。

可我不敢說，我怕揭人傷疤，怕說了非但無濟於事，還會淪為笑柄。

「謝謝你。」我重複了一遍，雙手接過賀卡，垂下眼皮，轉頭走開了。

不久後，學校布置優秀畢業生櫥窗。我提交的照片是父親趁我寫作業時抓拍的，他喊我，我扭頭，快門按下。選這張，與其說是因為我表情自然，不如說是因為檯燈旁豎立的Bad唱片──MJ的專輯封面照才是重點。（五）

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