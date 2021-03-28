你想抱怨什麼？大便小便，這是新陳代謝。如果你的身體不再有大小便，你就是死了，不是嗎？你該慶幸你還活著，想想怎麼繼續活下去！

女聲越來越高亢，聽起來像她的母親在教訓她。她小時非常頑皮，母親對她頗為嚴厲。中學時，全家移民Y地，她很快掌握了語言、適應了環境，母親越來越依賴她。幫媽媽打個電話問問這帳單 ……這通知寫的是什麼……說明書在這裡，你去弄……參加中學畢業典禮，媽媽緊張兮兮準備給班主任的謝辭：感謝你照顧my children……她哼一聲：孩子們？你有幾個孩子？母親尷尬地笑著。

十五歲的她蔑視那種生活上的無能，那種文法錯誤發音不正的破英文，那種特別客氣陪笑臉的姿態。她利用母親在新世界的無能，以學校規定的、老師要求的、同學們都這樣……各種虛構的遊戲規則，恣意度過少女時代。最後她甚至不給理由，只是翻白眼聳肩，一副「說了你也不懂」的表情。

那個男人也是這樣嗎？

是或不是？

仔細回想，飛機降落C島後，一切透著怪異。或許這就是C島，沒有健全合理的防疫 體制。她出發的口岸傳出疫情 ，被列為高度可疑的帶原者。艾諾曾是醫療系統裡的人，在疫病蔓延時被徵召，也是可能的。但是，有什麼地方透著古怪。艾諾在怕什麼呢？總是欲言又止，她有時甚至不懂他在說什麼。他的話語破碎，夾雜著土話。

艾諾是什麼顏色？

她再回去看之前的郵件。巴黎別後，逢年過節，兩人都要互相問候。九個月前她赴X地工作，艾諾知道她返鄉航線會經過C島，熱情邀約。（二二）