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好萊塢對歧視推波助瀾 亞裔女演員：在那環境要閉嘴

尋覓（四）

胡剛剛

因為我有親身體會啊！周叔叔，但我不能與你分享。對我來說，不能與人分享的憂傷，超過故事本身的憂傷。

為MJ寫過很多詩句，寫完總刪除，因為難以降溫的抒懷把愛轉錄得太簡陋。時常下意識模仿他的簽名，草稿紙上、習題冊末頁、卷子背面，最多的一次，我連續寫了兩百零七遍。對褒義詞和形容詞懷有天然敬畏，我想，等我具備足夠信心臨摹主觀感受，並且不為仿品所氣餒的時候，會再度嘗試。

倒是為百結寫過一篇散文〈冰凍記憶〉，當年寫得字斟句酌，現在看來敷衍了事，長焦鏡頭捕捉到的場景逐一陳列，脫離了時間主軸，拼成我敝帚自珍的專線：

「他脖子掛著一串鑰匙。課間操做跳躍運動，一聽到後面叮噹作響，我就知道是他，總裝作不經意回頭瞟，撲空了，也會臉頰發燙。

「上課時，前排的他會突然轉過身，舉著MJ專輯HIStory小冊子裡Thriller劇照群魔亂舞的那頁衝我壞笑，左眉一挑，就把我的心挑到喉頭，給我數秒失重的感覺。

「他擅長繪畫，我是宣傳委員。一次畫黑板報，我要他幫忙給板書打格。他把直尺豎在面前當麥克風，上身前傾，右腳打響拍子，連連打嗝。表演完畢，揚起下巴，眨下左眼：『打嗝，非MJ的痙攣唱法莫屬！』

「他揮筆構圖的時候，我習慣觀察他的側臉，看陽光掠過耳輪和髮梢，沿著他令人妒羨的睫毛，勾勒淡金的光澤。粉塵零星飄落，點亮半透明的闃靜。他低垂的眼瞼上，毛細血管蔓延出迷宮般的櫻桃紅。對我而言，他是薄荷糖王國裡爛漫的小王子，羽佩所及，碧空如洗。」（四）

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