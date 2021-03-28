趙梅英／圖

微瀾之所在，想必也是

滄海之所在吧……

樹樹秋色，所有有限的

都成為無限的了

──周夢蝶《十三朵白菊花‧鳥道》

青碧的紫藤爬滿了車庫外自己親身著人搭起的花架，遮起一片濃蔭。如今已是夏日，累累垂垂的豆莢紫藤花早已開過。恍若依然可嗅那絲甜蜜的芳香，雖然明瞭那只能是錯覺。

空洞的大門敞開，裡面暗黑，彷彿有怪獸暗藏其間，再不願涉足。

那裡曾經是有過陽光與快樂的，雖然也有不如意。大概從一開始，便知道這份情感、這段時陰時晴的好日子終歸是短暫的，所以每日裡自己過得都很用力。即便是與保母李姐吵架的那份熱鬧火爆，想來也是為了順從自己的內心瞬間感覺，或者只是為了吸引他的注意力？

看著他穿著短褲、背心，怒氣沖沖地跑下來嚷一句：「我到這裡來，只想要一個清靜，沒想到這裡比小菜場還熱鬧！」說完轉身跑回樓上臥室，大力關上房門。林子蘇默默望著他壯碩的背影，心中竟覺得有些可笑。

那個曾經白衣翩翩、清瘦修長的男子日日在變，如今已恍若並不曾相識。自己呢？大概也很可悲。

原本一個文藝女青年，法國巴黎索邦大學文學院的比較文學碩士，如今竟然會淪落到日日與一個高中堪堪畢業的保母較勁鬥嘴，也真是氣數。心中明白，他亦已不再真正介意，每星期依然來這裡一兩次，大概只是一種習慣罷了。

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人心的歡愉其實很簡單。明媚的陽光、微風中的綠葉、一幅美妙的圖畫、婉轉的一首歌，皆能觸動人的心弦。「生時歡笑」，大概便是人的本能。回思往日舊景，心中隱密的影子，恍若夢幻。

第一次見到他，應該是三年前吧？那個深秋的下午。當日在索邦讀書時，在巴黎聖母院附近街區，找到一個頂樓工作室。房間雖然緊仄，總算五臟俱全，且有兩個天窗，充分滿足到自己的閣樓情結。靠牆安置著一張小小鐵單人床，上面鋪陳著姆媽親手編織的灰紅格交錯的羊毛毯，想起來就會伸手撫摸幾下，彷彿手握母親結實溫暖的手指。天窗外，可以遠眺巴黎舊區參差不齊的老房子屋頂，千姿百態，意趣盎然。打開那扇窄長的邊窗，俯瞰樓下內庭一方角落：一棵高高的碧樹，枝葉婆娑可愛，別有一番靜寂的味道，令人心生安寧。

每每讀書累了，便會下樓去往塞納河左岸，在狹窄老舊的街道上獨自穿梭行走。風拂過耳梢，彷彿在說著一個沒有結局的古老故事。倦了，便尋一個街邊咖啡 館坐下，慢慢喝一杯現煮咖啡，看著路邊行人來來去去，永遠變幻不定的風景。

若得閒暇，喜歡順著塞納河一路閒逛，時時穿過河上連結左右岸的大橋，隨意欣賞兩岸風景。往往所處位置不同，觀感便有相異。

那個初秋下午，陽光暖人。沿塞納河畔一路而去的法國梧桐，頂著一頭密密的樹葉，青黃相交，在微風中搖曳抖顫，燦爛可愛。走到左岸堤壩旁那座菸灰色大樓時，見到底層那家相熟的畫廊櫥窗裡，擺出幾幅新的銅版畫，是自己喜歡的那位美裔法國女畫家的手筆，不禁駐足凝視。店東雅克布在店中看見她，笑著向女孩揮手，邀她進店細觀。

店中無他客。女孩靜靜地欣賞著店中展示的畫作，雅克布也只是在店堂深處微笑站立著，並不上前打擾。

忽有陰影遮住了門口的陽光，女孩訝然抬頭。一位男子正站在店門口背光處，白衣灰褲，微笑從容。應該已屆中年了吧？不過身姿依然頎長挺拔，自信瀟灑。即便女孩站在店鋪深處，他的眼風依然掃掠而過，微笑彷彿更深了些。

與店主點頭致意後，男子便進店隨意瀏覽，輕鬆自在。最後，他並沒有買任何東西，倒是女孩自己買了一幅那位女畫家的小風景銅版畫，掛在自己房間牆上會滿合適的。

那是一處巴黎街景：一條長長的石砌小街，街旁是古老的三層老屋，另一邊則是高高的圍牆；一朵一朵白色的花兒累累垂垂越牆而來，沿著高高的枝椏點點綻放。小街深處，一位身著紅衣白裙的纖纖女子，手中牽著一條大白狗，正悠閒行去，畫角可見一抹天空。

女孩離去時，男子也跟著出門。

「你是中國留學生 嗎？」他彷彿不經意地問道。

「是的。」女孩抬抬下巴，笑著回答。

「嗯，看得出來。可否請你喝杯咖啡嗎？」男子溫和地邀請。

「我是北京 人，是來巴黎考察的。」看女孩有些猶疑，他補充道。

有何不可呢？他溫煦有禮、乾淨自信，會滿有意思的。看著他微笑著的眼，她暗自思忖。

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空氣溫膩。一星期後的深夜，兩人擠在天窗下自己那張窄窄的單人床上。窗外，深藍靜謐遙遠的天空之上，有點點星星閃耀，月亮卻不知跑到哪裡去了。（上）