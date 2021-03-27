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陌生地（二一）

章緣

像泰山那樣重重倒下，如鴻毛般輕輕飄起。對自己、對所愛是重，對他人只能是輕了。無論輕重，那撞擊所引起的氣流，拂過她的毛髮，在那裡依依徘徊。因為是她，給了這靈魂最後的同情。她手一鬆，窗簾落下如幕。

死亡來得那麼突然，跟那個冬日早晨一樣。當她想著春天時，父親正在呼吸著生命中最後的幾口氣。死亡原來如此靠近。有可能她就要莫名其妙死在三十四歲的盛年，在長達九個月異鄉辛苦工作後返家的途中。

她坐在床沿，佝僂如老婦。時間繼續以它灰暗的方式走著，天亮時，底樓不會有任何死亡的痕跡，也沒有人會來告訴她：快點，我們得趕飛機。

天亮了，她梳洗吃飯，避開那扇窗。試著再拿起色彩學，各種顏色都有十分文藝的名稱，同色系比中國的要灰暗，顯得含蓄內蘊、複雜成熟，而更具現代感。她想像，有著明快氣質的她，是否適合，或有機會，穿一件這樣摻灰、低調的連衣裙……她掩住嘴，避免尖叫或哭出聲來。

今天不可能登機，但看著時間一分一秒迫近，還是心跳加速、呼吸急促。最後值機的時刻、最後登機的時刻，閘門關閉、飛機滑行，收起輪子如鷹收爪，一飛沖天。走了，把她丟在了這個險惡的陌生地。

即使身處險境，還是要上廁所，而馬桶堵住了，糞水味從門縫透出。她非常緩慢地排解，生怕濺起糞水。掀蓋前，總是閉上眼睛，奇怪的是，眼睛卻總是在下一刻自動張開，看那令她作嘔的現場。

是你自己的糞尿，不是嗎？是你自己做出來的！

她聽到喑啞的女聲，冷冷地在房間裡迴盪。（二一）

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