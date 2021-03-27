我辯白說：不是的，不是這樣的！

那個聲音又說：那你怎麼不敢告訴夏啟威你喜歡他，你明明有機會的。那個聲音笑了，又說：太晚了，夏啟威喜歡的是藍彩恩，他是不會喜歡你的。

不！不！藍彩恩沒有來以前，夏啟威對我很好。如果沒有她，夏啟威是會喜歡上我的！我著急地搶白，他每個月都會來看他的姨姥姥，每一次他都專門到我家的小賣部裡買東西。如果正好是我一個人看店，他還會多買兩根冰棒，他一根、我一根，我們一起吃掉。我們在校園裡偶爾遇到，也總是相視一笑，像是有什麼心照不宣的小祕密似的。

那個聲音沉默了幾秒鐘，然後爆發出了更強的嘲諷的笑聲：只是這樣嗎？我和夏啟威可是每天都一起上下學、一起吃午飯，每個周日的下午他都會來找我，我們兩個人手拉手壓馬路，空氣裡都是甜味。聲音的主人從黑暗裡走了出來，我看清了她的臉，說話的是藍彩恩。

我驚慌失措，大叫一聲，暈了過去。

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等我再次醒來，竟然是在社區醫院裡。我媽一臉愁容地握住我的手，問我感覺怎麼樣了？她說昨天晚上我發燒了，還說胡話，她怎麼也叫不醒我。只能拍了鄰居的門，鄰居大伯背著我，她和大嬸一個打車、一個舉手電筒，把我送到了醫院裡掛吊針。

我在醫院裡待了一整天。星期二的時候我去上課，一切好像都如往常一樣。

開班會的時候，班主任石老師說：你們馬上都要中考了，中考的競爭力其實要超過高考 。考不上大學，你還可以去餐館裡端盤子、去工地上搬磚，而考不上高中，你們準備去做什麼？就你們這樣的，去掃大街也沒人要的。（一二）