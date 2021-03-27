鯨第一次呼吸（全文完）

然而，島上情勢繼續以出乎翔熙的想像往下發展。疫情 逐漸趨緩，奶奶當時不支持卻當選了的候選人遭到罷免，罷免投票 日竟然就是他派駐分公司召回大家恢復正常上班的日子。這回翔熙又陷入糾結，但是不算太久。他想起必須浮上水面呼吸的鯨，表皮略顯粗糙的身軀迴旋向上，海水的顏色逐漸變淡，因為光的緣故。

他不會再讓自己沉溺在無法挽回的決定裡，他要回去投罷免票。不管那人當選後究竟發生了些什麼，他受夠了自己對自己的折磨，因為奶奶，這一回沒有任何事能阻攔他回去。

當鯨死去的瞬間，意味著無數生命的開始。鯨龐大的身體會沉入海底，牠的軀體在死亡後創造出一套完整的、可維持上百種無脊椎動物生存的生態系統。鯨在海裡生活數十年，死後又提供其他族群得以生活數十年，猶如深不見光的海底綠洲，生物學家將這個過程稱為「鯨落」。

正愁業務減少人員未減的分公司於是以翔熙未能準時到班為由，終止了工作合約。奶奶倒是挺開心，孫子這回終於在身邊陪她啦！翔熙不知道接下來的經濟衰退，他將繼續在奶奶家過著睡到自然醒的日子比他想像的更長。他沒想到的還有另一件事，當大家投下罷免票時，已經預示不久之後，眾人又將面臨新的焦慮。幸運翻轉了上一次選舉結果的候選人不意味著能贏得下一次選舉，而病毒繼續在地球漫遊及變異。 （全文完）