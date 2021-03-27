顏寧儀／圖

驟減的光源升級了視覺戒備，目光掃過書架上種類繁多的心理學讀物、寫字檯上倒扣的《夢的解析》、牆角裡一落半人高的舊雜誌，最上面一本，標題是──《音像世界》！暗語解鎖密室裡中性偏冷的狂野，世界就此暫停。喉嚨緊繃，嚥不下膠狀的氧氣，我像荒漠中探測到水源的掘井人，挽袖跪坐，投入開採，逐字逐句，挑出涉及MJ的期號，哪怕他的名字只現身一次。

從正午到傍晚，我忘了揉麻木的腳趾、酸澀的眼睛，只為惡補他改寫的流行樂史。我為什麼沒早點知道他？我有限的生命，我與他生命難得重合的更有限的生命，被我荒廢了多少？臨走時，父母頗費周折找到我，怪我不懂開燈保護視力。我不接周叔叔的壓歲錢，雙手握固，一字一頓說：我只要這些雜誌。

從不缺環環相扣的理由，我有優渥的倔強來寄養驕傲。倘若飢不擇食，任何印刷品都逃不出我大腦高速運轉的關鍵字搜索機制，就算最渺茫的區域，比如，古色古香的中國 書店，隨便一個帶間隔號的人名翻譯，都能惹我亢奮。某次看望祖母，我瞥見桌角報紙露出半個粗體的「邁」字，條件反射抽出來，定睛一看──「邁向全民健康」（MJ在中國大陸譯名為「邁克爾‧傑克遜」）。祖母忍俊不禁：「你怎麼對《中國老年報》這麼感興趣？」

因為我在為MJ做剪報，憑我私家偵探般的洞察力，捕獲空氣中他的線索。原來情緒可以如此強烈地聚集在視網膜、鼓膜和聲帶，連思想也被麻醉成了情緒的傀儡，任喜怒哀樂的粒子們暫停、打散、重組 ，彈指迫降，造就天神克洛諾斯無法用時空操縱的氣場。它們龍行四海，見證四海潮生，它們叱吒風雲，叩拜風雲人物。

早期的《當代歌壇》雜誌附贈一本三十二開的海外樂壇近況報導，其中多半內容關乎日韓，剩餘來自歐美。為了歐美篇幅中可能出現與MJ沾邊的隻言片語，我期期不落地購買。月初臨近，途經信報亭，我開啟視神經中樞的全頻雷達探測器，從上到下、從左到右，實行高分辨率掃描。一旦定格目標，便是一個箭步，一把抄起，一頁頁翻看，每翻一頁，堪比刮獎的興奮嚴重滯後了報攤主埋怨我尸位素餐帶來的羞愧，奈何我屢教不改，乾脆另起爐灶，投奔全年訂閱。

去宣武公園的路上，我瞄到街邊小賣部裡整牆的明星照，腳下一偏，閃身踏入。不出幾秒，搜出MJ拍攝Bad MV的劇照。我裝模做樣扯了幾張其他藝人的，再摘下MJ的，混在一起付款。店主和我搭話，我聽不清她說什麼，耳朵裡馳騁著匹敵倒數開考鈴聲時的心跳。它越來越密集，越來越響亮，催促我在洩密前，趕快逃離現場。

王府井FAB音像店裡，嘈雜中忽隱忽現的節奏主宰著我的腿腳，把我牽到人群裡三層、外三層包圍的大銀幕前──Black or White。

「這是MJ的歌嗎？」有個聲音問。

「是！」四周高高低低的面孔齊刷刷轉向我。不敢相信是自己接的話，還以如此高的分貝。我血湧前額、雙腿綿軟，直直盯著影片畫面，避開拋來的目光，彷彿這個「是」字，消耗掉我過半的元氣。

與百結參加市區繪畫比賽，一路討論HIStory: Past, Present and Future, Book I，感慨除MJ外，還有誰能一氣呵成唱下來Earth Song裡一百多個C5高音；猜想如果Stranger in Moscow的MV處理成做舊的、卡通的、晶格化的、油畫紋理的，效果會怎樣。

我給他講Little Susie取材於真實悲劇：Susie的母親吸毒成癮，父親患病入院，姊姊車禍 身亡，祖父對她長期施虐。最終，她被入室搶劫的歹徒殘害。「看在上帝的分上，看在她動聽歌喉的分上，看在有人想感受她絕望的分上，當意識到憧憬破滅、此生將逝，你呼號，卻無人聽到……一個人經得起多少祈願的回絕……致命的漠視像靈魂中的匕首」，翻譯歌詞的時候，我幾度停頓，總算忍住淚水。軒簷下控訴的風鈴、燈影中密謀的浮塵、花叢中蟄伏的怨恨……MJ，傾聽靈魂的聖者，我們只能看到美麗，而他能看破醜惡，看到豐饒後的貧瘠、巍峨下的深淵，並且無所畏懼，替弱勢發聲。

百結安慰我別哭：「只有MJ能寫出這樣淒美的歌……願Susie安息。」

與百結分享我對MJ的珍藏，我珍藏對百結的遐想。有次我纏著周叔叔講故事，他面露難色地說，故事基本都是憂傷的，因為快樂可以獨享，憂傷才需要分享。

我不同意，說不能被分享的快樂不是真正的快樂，不能被分享的憂傷，才是真正的憂傷。

他一愣，說：你這麼小，懂得還不少。（三）