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金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

陌生地（二○）

章緣

但另一方面，身體湧現的恐懼和厭惡感，讓她想要尖叫逃離。

艾諾戴著口罩的臉跟她如此貼近，顯得非常怪異。難道人可以戴著口罩做愛？為什麼不能呢？多少人跟不愛的人做愛，心裡幻想著別人，喘氣和呻吟，都不是為了貼在身上的這個人，不也是戴著面具做愛？

她感覺這並不是她原本喜歡而現在無感的人，這個正在喘著氣撫摸她的人，根本就是個陌生人，一個粗暴的陌生人。

5

半夜，或是清晨。一個男人在嚎叫，可怖的叫聲像矛一般刺進耳朵。

她翻身坐起，掀開窗簾，天還未亮，但也不是全黑。每個窗戶都是漆黑的，但誰能不被叫醒呢？靜夜放大了哪怕只是一點點聲響。她在夜裡都輕著腳步走路，生怕別人留意到她的存在。

一扇窗猛然往上拉開，一個人頭探出來，這是那個曾在深夜裡跟她一起亮燈的人。她和他彷彿是隔離區僅有的兩個活人。這時，那人突然發出如獸的叫聲，淒厲絕望。她想到孟克有名的畫作〈吶喊〉，黑衣人掩耳尖叫，陷入極大的恐懼，但他本身就是骷髏。

她把窗戶往上推開一點，再一點，直到頭可以探出去，想出聲安慰：噓、噓，好的、好的……她不知道能說什麼，但那人需要被聽到。

有一些聲響從遠而近，幾個黑影子快速靠近，消失在樓道……那房間的燈亮了，她剛來得及看到窗前那人的輪廓，下一秒鐘他已經撲跌出窗，落地一聲悶響。一個大漢子探頭，往下看，然後往她的方向看。她不可能被看到，但嚇得腦裡一片空白。

一會兒幾個人影到了底樓空地，開始拖動一個重物。現在，那已是不會發出任何聲音的物件了。（二○）

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