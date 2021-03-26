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1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

娓娓（一一）

桑文鶴

交給我了，放心吧！他戴上鴨舌帽，騎著單車，飛奔而去。高中部重點班的學生都會在周日額外補半天的課，阿明等在校門口，中午放學時，學生們陸陸續續從校門裡走出來。

見到夏啟威後，他蹬上單車，慢慢悠悠地跟在夏啟威的後面。等到他拐進一條沒有多少同學同路的小巷裡，阿明騎著車，從他的身邊擦身而過，把那封信塞進了他的領子裡。夏啟威嚇了一跳。等到他把信從領子裡取出來，再抬頭看送信人時，阿明早就沒影了。

我無法想像夏啟威看到那封信後的表情。我不知道這封信以後，夏啟威是否真的能夠如莫菲所說的那樣，放棄藍彩恩。整整一個下午，我都坐立難安。好幾次，如果不是莫菲提醒，我都差點給客人找錯了錢。

阿明回來以後，向我們報告說一切順利。莫菲問他夏啟威看了信以後，是什麼反應。阿明撓撓頭說，他把信塞給他以後就離開了，沒來得及看他的反應。

莫菲說：謝啦！回頭我讓我哥請你吃羊肉串。

阿明走後，莫菲說：你說夏啟威會不會現在就去了藍彩恩家，去印證信裡的內容？她眼珠子一轉，你說：咱們要不要也去看看？

我搖搖頭。完成一件驚心動魄大事後的疲倦已經找上了我。我昏昏沉沉，覺得自己隨時都會睡著。

好不容易挨到我媽進貨回來，我們吃過晚飯，然後我回到屋裡睡覺。躺在床上，我卻翻來覆去無法入睡。我的思緒像不受控制的小獸一樣四處亂撞。我滿頭大汗。也不知道是在半夢半醒間徘徊了多久，我終於陷入一片黑暗裡。那裡有個聲音控訴我：你是個卑鄙小人，你無法正面迎戰，卻在背後使陰謀詭計。（一一）

➤➤➤娓娓（一○）

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