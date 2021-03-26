這樣複雜的經濟問題當然不是奶奶自己思考出來的，而是名嘴在電視上說的，翔熙也不會落入眼前一籌莫展的窘境。

機場拿著各種不同護照的人，此時都茫然無措，而病毒不需要翻譯。病毒也不在乎簽證 ，只要地球上有人類，它們暢行無阻。

手機上流傳著各種訊息，不斷上升的感染人數、不斷增加的封閉城市，航班被取消、簽證被停發，沒法遨遊天際、沒法飄洋過海。翔熙在社群網站 上看到一個畢業後前往英國留學的同學，疫情 失控之際匆忙返台，經過長時間飛行抵台後確診。

他曾經忌妒過他，家世好，人長得帥，成績並不比翔熙優秀，但是卻能去歐洲名校鍍金，不時看到他貼出參觀美術館教堂，品嘗法國菜、奧地利甜點的照片。他忌妒他，還暗暗詛咒過他。但現在翔熙希望他安然度過這一關，繼續曬他唾手可得翔熙卻遙不可及的幸福。

圍裹星球的大氣層中超過一半的氧氣是水域浮游植物產生，而鯨的食物浮游動物則以浮游植物維生。如果世界上沒有鯨，浮游植物會大量減少，海洋生態失去平衡，人類也會滅亡。這個星球一環扣著一環，不論你是否發現，自然依舊以其規律運行。

坐在陌生國度候機室的翔熙希望自己可以睡一下，醒來發現自己還在洗衣店，是滾筒裡的水聲和泡沫浮漲、洗劑和去靜電紙的氣味、熱風烘乾和衣袖摩擦的細碎聲響，讓他沉入夢境。在經緯度不明的所在，五十二赫茲找到了同伴，而他找到了回家的路。（八）

➤➤➤鯨第一次呼吸（七）